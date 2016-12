Urlaub verschoben: Weihnachtsmann aus Deutschland hält heute Neujahrsansprache vor tausenden russischen Bürgern

Niedersachsen (ots) - Weihnachten ist vorbei. Da ist eigentlichklar, dass der Rauschebart nun endlich Urlaub hat und vermutlichseine alten Beine hochlegt. Überrascht erhielt der Weihnachtsmann ausNiedersachsen in den letzten Tagen eine außergewöhnliche Einladungder russischen Nachrichtenagentur Tass aus Moskau. Diese fragte an,ob der deutsche Weihnachtsmann an eine Pressekonferenz einiger Santasvia Skype teilnehmen wolle.Mit dabei, ebenfalls der Kollege aus Schweden und Väterchen Frost"Ded Maroz" aus Russland. Es geht um eine 3-5 Minuten Ansprache zumneuen Jahr an die Menschen in Russland. "Die Leitung haben wirbereits getestet", so der Rauschebart. Heute, am 27.12.16 um 10.00Uhr deutsche Zeit wird dann via Skype eine Verbindung zur Tass inMoskau aufgebaut. Um 10:15 Uhr wird der deutsche Weihnachtsmann vorvielen Journalisten, TV Stationen und dann vermutlich zu tausenderussischer Bürger sprechen.Doch was wird der Weihnachtsmann erzählen? Das bleibt zunächstsein Geheimnis.Väterchen Frost kann man übrigens 365 Tage im Jahr in WelikiUstjug in der Region Vologda, gut 20 Zugstunden von Moskau entfernt,besuchen. Eine kleine Holzhaus-Hotelanlage und sein riesigerHolz-Palast laden das ganze Jahr über Besucher ein. Ein zauberhafterMärchenwald erzählt viele Geschichten und das Postamt beantworteteintreffende Briefe."Ich war schon öfters bei ihm in Russland und freue mich "DedMaroz" per Skype wieder zu sehen", so der Geschenkeauslieferer.Ein Video der Reise findet man unter http://facebook.de/skypesantaPressekontakt:Deutscher WeihnachtsmannPresseserviceDorfstrasse 2029336 Nienhagen / GERMANYAlbert@deutscher-Weihnachtsmann.deFon 0172-4042525Facebook.de/skypesantaOriginal-Content von: suche-santa.de, übermittelt durch news aktuell