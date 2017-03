Im Urlaub kein Tierleid unterstützen: Delfinarien meiden (FOTO)

München (ots) -Die Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD) bittetUrlauber mit den Reisezielen Mallorca, Türkei, Mexiko, Teneriffa oderDominikanische Republik nachdrücklich darum, auf den Besuch vonDelfinarien und Aquaparks, in denen Delfine gehalten werden, zuverzichten und im Urlaub kein Tierleid zu unterstützen.Delfinarien in diesen und in vielen anderen Ländern, dienenausschließlich der kommerziellen Ausbeutung der Delfine, die unterkatastrophalen Haltungsbedingungen leiden und auch sterben. Etwa imHotel Gran Bahia Principe Tulum an der Karibikküste in Mexiko. Dortleben sechs Große Tümmler in einem nur ca. 4 m tiefen und ca. 20 m imDurchmesser großen Becken. Für die Hotelgäste werden Schwimmprogrammeangeboten.Man kann die Delfine streicheln, sich durchs Becken ziehen lassen,Trainer spielen... Kinder werden laut Prospekt aufgefordert, dieTiere zu küssen! "Für die Delfine ist dies der pure Stress. Sie habenkeine Rückzugsmöglichkeiten, müssen sieben Tage die Woche von frühbis spät zum Vergnügen der Hotelgäste bereit sein", erklärt derGRD-Biologe Ulrich Karlowski. Ähnlich sieht es in Delfinarien derTürkei, der Dominikanischen Republik oder auf Mallorca und Teneriffaim dortigen "Loro Parque" aus.Das Leid der Delfine bleibt den Urlaubern verborgenViele der in den Delfinarien oder Aquaparks gehaltenen Delfinestammen aus der freien Wildbahn. Manche wurden während der blutigenMassaker vor der japanischen Küste mitgefangen und für das Leben inGefangenschaft aussortiert, während der Rest ihrer Familien vor ihrenAugen geschächtet wurde. "Die meisten Delfinarien können nurexistieren, weil sie ständig Nachschub aus Wildfängen erhalten undweil Urlauber, die die Nähe zu Tier und Natur suchen, aus Unwissendiese vermeintliche Attraktion besuchen. Das Leid der Delfine bleibtihnen verborgen", sagt Ulrich Karlowski.Nachhaltige Reiseangebote müssen auch tierschutzgerecht seinZahlreiche Reiseveranstalter haben sich zwar der Nachhaltigkeitverschrieben, z.B. bei der Reduzierung von Abfällen oder schonenderWassernutzung. Doch beim Thema Tiershows hat GewinnmaximierungVorrang. Obwohl z.B. die ehemalige REWE Touristik (jetztDER-Touristik) Türkeireisenden seit 2010 keine Ausflüge zu denDelfinarien an der Türkischen Riviera mehr anbietet und auch das"Horror-Delfinarium Manati-Park" in der Dominikanischen Republik ausdem Angebot genommen hat, können Urlauber noch Ausflüge zumDelfinarium "Dolphin Explorer" bei Punta Cana buchen, um dort antierquälerischen Delfin-Schwimmprogrammen teilzunehmen.Bereits 2015 forderte die GRD gemeinsam mit elf deutschen undinternationalen Tier- und Artenschutzorganisationen von der deutschenReisebranche, sich auf Kriterien für einen tierschutzgerechtenWildtier-Tourismus festzulegen. Geschehen ist seitdem nichts.Die GRD rät, Wildtiere ausschließlich in ihrem natürlichenLebensraum zu beobachten. Und dies ausschließlich bei seriösen,umweltbewussten und nachhaltig operierenden Veranstaltern.Pressekontakt:Ulrich KarlowskiGesellschaft zur Rettung der Delphine e.V.Kornwegerstr. 3781375 MünchenTel.: 089-74 16 04 10Fax: 089-74 16 04 11info@delphinschutz.orgwww.delphinschutz.orgOriginal-Content von: Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V., übermittelt durch news aktuell