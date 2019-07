Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: Leitfragen für Arbeitgeber zur Ferienprogrammplanung

Frankfurt (ots) - Ferienzeiten stellen nicht nur erwerbstätigeEltern vor Herausforderungen. Die schul- und betreuungsfreien Phasenringen auch Arbeitgebern besonderes Koordinationsgeschick ab. NehmenBeschäftigte mit Kindern im betreuungspflichtigen Alter gebündelt inden Schulferien Urlaub, ist schließlich der reibungsloseinnerbetriebliche Ablauf gefährdet. Mit den aktuellen Leitfragenunterstützt die berufundfamilie Service GmbH Arbeitgeber darin,Ferienbetreuungsangebote aufzubauen und damit langfristig planbareLösungen für die Kinder der Mitarbeitenden zu finden.Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH,gibt zu bedenken: "Erwerbstätige haben in Deutschland pro Jahrdurchschnittlich rund 29 Tage Urlaub. Die Ferienzeiten sind mehr alsdoppelt so lang. So lange Kinder Betreuung brauchen, muss diese Lückegeschlossen werden. Da sich die Frage nach der Ferienbetreuung nichtnur einmalig stellt - sondern mit jeder Ferienphase aufkommt -, istdie Entwicklung eines Gerüsts an Maßnahmen zu empfehlen, das beiBedarf zu erweitern oder zu verringern ist. Ein Ferienprogramm sollteein geplantes und verlässliches Angebot des Arbeitgebers sein, dassmit Notfalllösungen ergänzt werden kann."Grundlegend gibt es fünf idealtypische Modelle der betrieblichunterstützten Ferienbetreuung. In der gelebten Praxis zeigt sichhäufig, dass diese Modelle mit einander verwoben werden. WelcheLösungen gewählt werden, hängt nicht nur vom Ausmaß des Bedarfs anFerienbetreuung ab, sondern auch von dem zur Verfügung stehendenPersonal sowie Budget. Es lohnt sich eine detaillierte Abwägung, beider die folgenden Leitfragen der berufundfamilie eine Hilfestellunggeben:Modell 1: Planung eines eigenen betriebsinternen FerienprogrammsSind geeignete Räumlichkeiten (auf dem eigenen oder angemietetenGelände) vorhanden? Gibt es genügend Betreuungspersonal und sindVersicherungsfragen geregelt? Sind Verpflegung, adäquates Spielzeugund weitere notwendige Materialien vorhanden? Sind die Kostengedeckelt? Wie sieht das Programm im Detail aus? Gibt es einBildungsangebot, z.B. ein Wissenswettbewerb?Modell 2: Ferienprogramm in Kooperation mit einem anderenArbeitgeber oder einer InstitutionBesteht die Möglichkeit, mit der Kommune, einem lokalen Verein,einer kirchlichen Organisation oder einem Wohlfahrtsverband einspezielles für den Betrieb besonders geeignetes Ferienprogrammzusammenzustellen? Welche Rolle übernimmt der Arbeitgeber(Sponsoring, Kostenübernahme), welche der andere Partner? WelcheKosten fallen an? Kann gegebenenfalls ein subventioniertes Programmgenutzt werden? Gibt es einen anderen Arbeitgeber in der Nähe, mitdem gemeinsam ein Ferienprogramm ins Leben gerufen werden kann? Fallsja, welcher der Arbeitgeber übernimmt die Verantwortung für dasProgramm, wer hat welche Aufgaben und wie wird dies organisiert? Sollzudem ein externer Dienstleister hinzugebucht werden?Modell 3: Einklinken in ein bestehendes Ferienprogramm andererInstitutionenWelches Ferienprogramm welcher Institution eignet sich, um sichals Arbeitgeber anzuschließen? Passen die Öffnungszeiten desProgramms und das Alter der teilnehmenden Kinder auf die Bedürfnisseder Beschäftigten? Wie genau sieht die Kostenbeteiligung aus - überSponsoring, Kostenübernahme einzelner Programmpunkte oder derVerpflegung? Kann mit der Hinzugewinnung eines anderen Unternehmenseine höhere Zahl der teilnehmenden Kinder und damit eineKostenreduktion erreicht werden?Modell 4: Einschalten eines externen Dienstleisters zum Zwecke derBetreuungIst es aus zeitlichen und organisatorischen Gründen angezeigt, diePlanung und Durchführung der Ferienbetreuung an einen externenDienstleister zu übergeben? Sind die Kosten für einen externenAnbieter tatsächlich höher als bei eigener Organisation? Wietransparent sind die Kosten des Dienstleisters? Können die Kostenüber mehrere Jahre getragen werden? Kann gemeinsam mit einem anderenArbeitgeber ein Dienstleister beauftragt und damit Kosten gesenktwerden?Modell 5: Unterstützung der Beschäftigten bei der Suche nachFerienbetreuungsangebotenWelcher Aufwand besteht darin, externe Ferienbetreuungsangebote zulisten? Wer ist zuständig und Ansprechpartner*in für interessierteBeschäftigte? Reichen die externen Angebote aus, um den Bedarf anBetreuung zu decken? Decken die Öffnungs- bzw. Angebotszeiten dieFreizeiten der Kinder der Beschäftigten tatsächlich ab? Ist einefinanzielle Unterstützung der Beschäftigten bei der Nutzung externerAngebote möglich? Kann ggf. ein Vermittlungsservice eingeschaltetwerden, der Beschäftigte bei der Suche nach passenden Angebotenunterstützt?Oliver Schmitz ergänzt: "Schon die Vermittlung vonBetreuungsangeboten stellt eine wesentliche Entlastung fürbeschäftigte Eltern dar. Maßnahmen zur Ferienbetreuung müssen alsonicht kostenintensiv oder organisatorisch aufwendig sein. DiePrämisse bleibt aber: Eltern müssen ihre Kinder gut versorgt wissenund beruhigt ihrer Arbeit nachgehen können. So lassen sich Ausfälleweitestgehend vermeiden. Und Ferienprogramme bewirken oft noch mehr:Sie können - je nach Modell - die Kooperation und Vernetzung mitInstitutionen oder anderen Arbeitgebern fördern, sie zahlen auf dieCorporate Social Responsibility des Arbeitgebers ein und sind einAspekt, der sich in der Öffentlichkeitsarbeit rund um die familien-und lebensphasenbewusste Ausrichtung des Arbeitgebers idealplatzieren lässt." 