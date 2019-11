Urlaub mit gutem Gewissen / Nachhaltige Gastgeber im Amberg-Sulzbacher Land (FOTO)

Amberg (ots) -Nachhaltigkeit boomt wie nie zuvor, vieles wird mit werbewirksamen Begriffen wie"umweltfreundlich", "fair", "biologisch" oder "regional" versehen. Tatsächlichrichtet ein Teil unserer Gesellschaft sein Leben in Richtung Nachhaltigkeit aus.Das Thema Nachhaltigkeit hat längst nichts mehr mit Verzicht oder schlechtemGewissen zu tun. Nachhaltigkeit ist vielmehr das Gefühl, das Richtige zu tun.Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, an dem auch im Tourismus kaum noch jemandvorbeikommt. Gäste, Investoren und die Öffentlichkeit erwarten zunehmend einenbewussten und verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen. Dies belegenzahlreiche Studien und Befragungen. Laut der Forschungsgemeinschaft Urlaub undReisen e.V. (FUR) würde knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung ihren Urlaubgern umwelt- bzw. sozialverträglich gestalten. Sogar mehrere großeReiseveranstalter achten mittlerweile beim Hoteleinkauf nicht nur auf den Preis,sondern auch auf Umweltstandards, um ein möglichst nachhaltiges Produkt anbietenzu können. Doch auch kleine touristische Einheiten wie Landkreise, Kommunen undeinzelne Betriebe müssen sich auf das Thema einstellen.Ein Beispiel ist der oberpfälzische Landkreis Amberg-Sulzbach östlich vonNürnberg. Viele Besucher kommen vor allem wegen der intakten Natur insAmberg-Sulzbacher Land. Viel Wald, schöne Aussichtspunkte, romantische Juratälerund mystische Felslandschaften - eine solch abwechslungsreiche und wertvolleLandschaft für den Tourismus zu erhalten, zu bewahren und zu entwickeln, brauchtdie Anstrengungen von Gastgebern und Gästen gleichermaßen. "Wir wollen weiterhineine attraktive Urlaubsregion für Wanderer, Radler, Kletterer und alle anderenGäste bleiben. Deswegen können wir Naturschutz und Nachhaltigkeit nichtvernachlässigen," erklärt der Tourismusreferent Hubert Zaremba die Motivationdes Landkreises, die Aktion "Nachhaltige Gastgeber Amberg-Sulzbacher Land"durchzuführen.Die Touristiker im Amberg-Sulzbacher Land wollen sich zukünftig noch bessereiner umweltbewussten Zielgruppe als Reiseziel präsentieren. Für Gastgeber wurdedaher ein Kriterienkatalog aus 14 Punkten entwickelt, von denen sie mindestenssieben erfüllen müssen. Dazu gehören nicht nur Maßnahmen zum Wasser- undEnergiesparen, sondern auch scheinbar banale Dinge wie eine kostenloseBahnabholung und die Verwendung ökologischer Reinigungsmittel. Doch auch dieVerwendung regionaler Baustoffe und die Gestaltung der Außenflächen mitstandortangepassten und bienenfreundlichen Pflanzen spielen eine Rolle. "Beider Kriterienauswahl war uns wichtig, dass wir Gastgeber zur Teilnahme animierenund nicht durch komplizierte Maßnahmen und aufwändige Berechnungen verschrecken.Wir wollen die Gastgeber langsam an dieses wichtige Thema heranführen,"erläutert Zaremba die Vorgehensweise. Teilnehmer dürfen dann mit einem eigensfür die Aktion entwickelten Logo werben und werden bei ausgewähltenWerbemaßnahmen besonders berücksichtigt.Doch Zaremba als Touristiker und Initiator der Maßnahme hat auch dieökonomischen Faktoren im Blick. "Die Verwendung regionaler und saisonalerLebensmittel spart nicht nur CO2 ein, sondern stärkt auch regionaleWertschöpfungsketten," so Zaremba. "Die Beteiligung von Betrieben an der Aktionkann sich lohnen, da fast 90 % der Deutschen bereit sind, für eine nachhaltigeUnterkunft mehr Geld auszugeben als für eine herkömmliche," weist Zaremba auchauf die wirtschaftliche Bedeutung des Themas hin. Und die Nachfrage steigtgemeinsam mit dem Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein vieler Menschen. Dahersollten sich Betriebe jetzt mit dem Thema auseinandersetzen und einzelnenachhaltige Maßnahmen im Unternehmen umsetzen. Wer das geschickt kommuniziert,gewinnt eine höhere Akzeptanz bei den Gästen, schafft Vertrauen und generierteine stärkere Kundenbindung, die wiederum zu einem erhöhten Umsatz führt.Mehr über die Aktion Nachhaltige Gastgeber im Amberg-Sulzbacher Land gibt es imInternet unter: https://amberg-sulzbacher-land.de/de/nachhaltige-gastgeber.htmlPressekontakt:Landkreis Amberg-SulzbachHubert ZarembaTel.: 09621 / 39594Hubert.zaremba@amberg-sulzbach.deOriginal-Content von: Landkreis Amberg-Sulzbach, übermittelt durch news aktuell