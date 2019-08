Urlaub geht durch den Magen: So süß schmeckt der Genussherbst

Bad Radkersburg (ots) - Wer sagt, dass Trauben nur als Wein schmecken? Die süßenFrüchtchen sind ideal zwischendurch zum Naschen, im Naturjoghurt und harmonierenperfekt mit Käse. In der Region Bad Radkersburg im Süden der österreichischenSteiermark verführt die Tafeltraube - wie sie im Fachjargon genannt wird, wennsie nicht als Wein gekeltert wird - kreative Köche zu neuenGeschmackskreationen. Traubenkraut kommt ebenso auf den Tisch wie Traubenrisottooder Traubengelee. Die eigens aufgelegte mund.art-Fibel liefert eine großeAuswahl an Rezepten und Tipps für den heurigen kulinarischen Genussbotschafterder Region. Ebenfalls dabei sind natürlich Kürbis, Käferbohne und Kren, dienicht aus der steirischen Küche wegzudenken sind. Gemeinsam mit der Tafeltraubestehen sie heuer im Mittelpunkt des Genussherbstes. Als vitaminreiche undkalorienarme Energielieferanten passen die Tafeltrauben optimal zurGesundheitsformel der Region: Gesunde Ernährung, Bewegung undmineralstoffreiches Thermalwasser ergibt ganzheitliches Wohlbefinden für Körperund Seele. Zusätzlich beleben sie als duftender Traubenaufguss in derWeinkellersauna der Parktherme Bad Radkersburg die Sinne und sorgen für eintolles Hautgefühl. Ideal, um Kraft für die Wintermonate zu tanken!Herrlicher Herbst in der Region Bad RadkersburgVerkostet werden Traube, Kürbis, Käferbohne und Kren in verschiedenstenVariationen am besten auf einem der traditionellen Winzer-, Press- undKürbisfeste oder bei einem der ausgewählten mund.art-Wirte. Diese haben es sichzur Aufgabe gemacht, besondere regionale Spezialitäten zu kredenzen. Und dazudarf dann auch ein edles Tröpfchen Wein vom Gewürztraminer bis zumWelschriesling nicht fehlen. So gestärkt lockt eine Weinwanderung auf demTraminerweg in Klöch und dem TAU-Weg in Tieschen, eine Radtour durch die buntgefärbten Murauen rund um Halbenrain und Mureck oder ein Stadtbummel imhistorischen Bad Radkersburg. Ständiger Begleiter: Die Sonne, die auch im Herbstfür angenehme Temperaturen sorgt. www.badradkersburg.atKontakt:Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschbergermobil 0676-7282800birgit@oberhollenzer.atOriginal-Content von: oberhollenzer kommunikation & eventorganisation, übermittelt durch news aktuell