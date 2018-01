Urlaub gebucht! - Und wie sieht's mit der Reiserücktrittsversicherung aus? (AUDIO)

Neunkirchen-Seelscheid (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wenn's draußen kalt und dunkel ist, beschäftigen sich viele liebermit der Urlaubsplanung für den nächsten Sommer. Manch einer hatvielleicht auch schon gebucht. Aber wer weiß eigentlich, was insechs, sieben oder acht Monaten sein wird? Es gibt so einiges, warumdie Reise vielleicht sogar ins Wasser fallen muss. Um dann nicht auchnoch auf den Kosten sitzen zu bleiben, sollte man auch an eineReiserücktrittsversicherung denken. Oliver Heinze hat sich mal schlaugemacht...Sprecher: Man wird krank, wird bei einem Unfall verletzt, verliertseinen Job oder fängt einen neuen an - es gibt viele Gründe, dieeinem überraschend einen gewaltigen Strich durch die Urlaubsplänemachen können. Muss man die Reise deshalb absagen, können sehr hoheStornokosten anfallen, sagt Petra Dienst von reiseversicherung.com.O-Ton 1 (Petra Dienst, 12 Sek.): "Die Höhe der Stornokostenrichtet sich auch nach dem Termin, wann man absagt. Und in der Regelist es so, dass, wenn man einen Tag vorher absagen muss, dass dannauch 100 Prozent der Reisekosten als Stornokosten erhoben werden."Sprecher: Hier kommt die Reiserücktrittsversicherung ins Spiel.Sie übernimmt diese Stornokosten - ob zum Teil oder auch ganz hängtdavon ab, ob Sie sich für eine Police mit Selbstbehalt entschiedenhaben oder ohne. Nicht das Einzige, worin sich Angeboteunterscheiden.O-Ton 2 (Petra Dienst, 30 Sek.): "Es gibt Einmal-Policen, wo mannur eine Reise versichern kann, es gibt Jahrespolicen, wenn manmehrere Reisen geplant hat. Die lohnen sich aber auch bei Reisen, diehochpreisig sind. Es gibt auch Unterschiede bei den versichertenReiserücktrittsgründen. Da haben die in Anführungszeichen gutenReiserücktrittsprodukte eben neben den üblichen Gründen wieErkrankung, Unfall oder Todesfall zum Beispiel auch eine Absicherungbei Terrorgefahr im Urlaubsland."Sprecher: Auch ein Blick auf eventuelle Zusatzleistungen machtdurchaus Sinn.O-Ton 3 (Petra Dienst, 16 Sek.): "Man kann auch schauen, ob nocheine Reiseabbruchversicherung mit zu buchen ist, wenn sie nicht schonautomatisch in der Police enthalten ist. DieReiseabbruchversicherung schützt Sie während des Urlaubs bei einerErkrankung, bei einem Unfall oder bei einem Todesfall eines nahenAngehörigen zu Hause."Sprecher: Auf eine Reiserücktrittsversicherung, die vielleichtschon in den Leistungen Ihrer Kreditkarte enthalten ist, sollten Siesich übrigens nicht einfach so verlassen.O-Ton 4 (Petra Dienst, 19 Sek.): "Die Kreditkartendeckungen sinderfahrungsgemäß oft mit beschränkten Leistungen ausgestattet. Manmuss auch prüfen, ob der Versicherungsschutz dann für die gebuchteReise ausreicht und, ganz wichtig: Ist die Reise überhaupt vomVersicherungsschutz gedeckt, wenn ich die gar nicht mit derKreditkarte bezahlt habe?"Sprecher: Zusammengefasst...O-Ton 5 (Petra Dienst, 11 Sek.): "... lohnt es sich auf jedenFall, im Internet auf Vergleichsportalen wie zum Beispiel aufreiseversicherung.com die Angebote zu checken, und sich daentsprechend ein alternatives Angebot rauszusuchen."Abmoderationsvorschlag:Wie bei der Wahl des Hotels und des Urlaubsortes sollten Sie auchbei der Reiserücktrittsversicherung nicht das erstbeste Angebotnehmen und erstmal vergleichen. Vergleichsportale wiereiseversicherung.com helfen dabei, das beste Angebot für Sie zufinden.Pressekontakt:Stefan MeyerT +49 2247 9194 - 78presse@dr-walter.comOriginal-Content von: Dr. Walter GmbH, übermittelt durch news aktuell