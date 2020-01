Urlaub am Bauernhof Tirol - unerwartet großes Skivergnügen inklusive

Innsbruck (ots) - Tirols Skigebiete bestechen durch Abfahrten für alleKönnerstufen und sind von vielen Höfen schnell zu erreichenBlitzblauer Himmel, perfekt präparierte Pisten und Schnee, wohin das Auge reicht- das Tiroler Bergpanorama bietet den Gästen von Urlaub am Bauernhof Tirolherrliche Winterlandschaft und Abfahrten, die massenhaft Spaß machen. Die zweiBretter, die die Welt bedeuten, werden entweder durch unmittelbarer Pistennäheeiniger Höfe von Urlaub am Bauernhof Tirol direkt ab Hof angeschnallt. Ansonstenbietet es sich an, die vielen Skibusse zu nutzen, die die Gäste bequem in dienächstgelegenen Skigebiete bringen. So steht einem Tag auf der Piste mitherrlichen Abfahrten nichts mehr im Weg.Nach einem sportlichen Skitag für Groß und Klein lädt die warme Stube in denHöfen zum Aufwärmen und Entspannen ein. Die besonders Sportlichen begeben sichallerdings noch am besten auf eine lustige Schlittenfahrt - mit einer Wanderungdurch malerische Winterlandschaft inklusive. Danach hat man sich etwas Relaxenin der Sauna wirklich verdient.Urlaub am Bauernhof Tirol bietet Zeit für seine Liebsten und Erfahrungen, die esnur dort zu erleben gibt. So wird der Winterurlaub zu einem Erlebnis für Großund Klein.Hier finden Sie weitere Informationen zu Angeboten von Urlaub am BauernhofTirol (https://www.urlaubambauernhof.at/tirol)Kontakt:HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & FreizeitMag. Carmen BrügglerWien / Innsbruck / Berlin // Web:www.hmc.agencyWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64031/4506954OTS: Urlaub am Bauernhof TirolOriginal-Content von: Urlaub am Bauernhof Tirol, übermittelt durch news aktuell