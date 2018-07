Ab in den Urlaub - Tipps für die Reisekasse (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Deutschen sind nach den Chinesen immernoch die reiselustigste Nation der Welt. Auch in diesem Jahr willjeder zweite Bundesbürger seine Koffer packen und verreisen. Und nochimmer nehmen 54 Prozent laut einer aktuellen Umfrage im Portemonnaieam liebsten Bargeld mit - durchschnittlich 480 Euro übrigens füreinen einwöchigen Europa-Urlaub. Oliver Heinze verrät Ihnen, warumdas nicht so sinnvoll ist und wie Sie es besser machen sollten.Sprecher: Riesige Mengen Bargeld sollte man auf keinen Fall mit inden Urlaub nehmen, rät Iris Laduch-Reichelt von der Postbank, ...O-Ton 1 (Iris Laduch-Reichelt, 27 Sek.): "...denn bei Verlust oderDiebstahl wird das Geld nicht ersetzt. Grundsätzlich wäre meineEmpfehlung, immer auf verschiedene Zahlungsmittel zu setzen, damitman für alle Eventualitäten gerüstet ist. Ich hab immer auch dieGirokarte dabei und eine Kreditkarte - und natürlich etwas Bargeldfür kleinere Ausgaben, wenn man ankommt am Urlaubsort: für ein Taxi,für einen Kaffee oder für ein Sandwich."Sprecher: Alle anderen Dinge kann man heutzutage ansonsten auchohne große Probleme bargeldlos bezahlen.O-Ton 2 (Iris Laduch-Reichelt, 32 Sek.): "In Europa und auch inden angrenzenden Urlaubsländern kommt man in der Regel überall mitder girocard klar. Die wird wirklich millionenfach akzeptiert. Undauch die Postbank Card mit dem 'V-Pay' ist inzwischen weltweitnutzbar. Das hat Vorteile, wenn man die verliert oder vielleichtbestohlen wird, haftet man nur für Schäden, die bis zum Zeitpunktentstehen, an dem ich die Karte bei meiner Bank sperre. Und dann istdiese Haftung auch begrenzt auf den Betrag von 50 Euro."Sprecher: Und für den Notfall, also wenn man wirklich mal irgendwomittellos strandet, aber trotzdem weiter urlauben will, ist WesternUnion ein guter Rettungsanker.O-Ton 3 (Iris Laduch-Reichelt, 39 Sek.): "Das ist ein Service, mitdem Reisende sich von Angehörigen oder Freunden zuhause schnell undauch bequem Bargeld in über 200 Länder weltweit schicken lassenkönnen. Den Geldtransfer können die Daheimgebliebenen in jederPostbank Filiale und in jeder Partner-Agentur der Deutschen Post, dieFinanzdienstleistungen anbietet, beauftragen. Und der Empfänger kannsich das Geld an weltweit über 525.000 Stellen auszahlen lassen.Alles, was er dafür braucht, ist sein Personalausweis oder seinReisepass. Ein Bankkonto in dem Land braucht man dafür nicht."Abmoderationsvorschlag:Weitere Tipps für den richtigen Mix Ihrer Urlaubsreisekasse findenSie auch im Netz auf Postbank.de.Pressekontakt:PostbankIris Laduch-Reichelt+49 228 920 12102Iris.laduch-reichelt@postbank.deOriginal-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuell