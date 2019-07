Urlaub in Thailand: Mit dem Zug durch das Land des Lächelns

Ismaning (ots) - Ob in den Norden nach Chiang Mai oder in denSüden zu den beliebten Inseln Koh Samui, Koh Tao oder Koh Phi Phi:Die thailändische Eisenbahn bringt Besucher bequem an ihr Ziel.Selbst Fahrten nach Laos, Kambodscha und Malaysia sind inzwischenwieder möglich. Das Zugreiseblog informiert über die schönstenBahnstrecken in Thailand.Von Bangkok nach Chiang Mai: Reisen im modernen NachtzugZu den beliebtesten Zugverbindungen in Thailand gehört die Streckevon Bangkok nach Chiang Mai. Die Fahrt in den Norden des Königreichsführt vorbei an der alten Hauptstadt Ayutthaya und auch Sukhothailässt sich mit einem Umstieg bequem erreichen. Kein Wunder also, dassimmer mehr Urlauber statt auf mitunter veraltete Busse auf die Fahrtmit der Bahn setzen."Seit die thailändische Eisenbahn moderne Nachtzüge eineschinesischen Herstellers einsetzt, ist die Nachfrage auf dieserStrecke noch einmal gestiegen", sagt David Scheibler vomZugreiseblog. Die Züge sind klimatisiert, an den Betten befinden sichUSB-Steckdosen und auch Privatabteile für zwei Personen stehen zurVerfügung.Tickets für eine Fahrt im Nachtzug von Bangkok nach Chiang Maikosten umgerechnet rund 30 Euro. Wer die knapp 700 Kilometer langeStrecke lieber tagsüber zurücklegen möchte, kann einen dersogenannten "Diesel Rail Cars" (DRC) nehmen. Diese Züge verfügen überklimatisierte Sitzwagen, zudem ist im Ticketpreis bereits eineMahlzeit inbegriffen.Kombitickets für günstige Zugfahrten in den Süden ThailandsDaneben verbindet die Eisenbahn in Thailand die Hauptstadt Bangkokmit dem Süden des Landes. Die Strecke führt am Golf von Thailandvorbei bis an die Grenze zu Malaysia. Deshalb gelangen Urlauberebenfalls bequem mit der Bahn zu den Inseln Koh Samui, Koh Tao undKoh Phangan. Empfehlenswert ist dabei der Ausstieg in Chumphon. Hierverkehren dann regelmäßig Fähren zu den drei beliebten Inseln im Golfvon Thailand.Für eine Reise nach Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan bietet diethailändische Eisenbahn praktische Kombitickets an. Diese beinhaltendie Reise im Nachtzug von Bangkok in den Süden sowie die Überfahrtmit der Fähre. "Die Kombitickets kosten um die 25 Euro und sind damitdeutlich günstiger als die Buchung der jeweiligen Einzeltickets",sagt Scheibler. Kombitickets aus Bahn- und Fährfahrt sind direkt anallen Bahnschaltern in Thailand erhältlich.Die beliebten thailändischen Inseln Koh Phi Phi und Phuket lassensich hingegen nur mit einer Kombination aus Bahn und Bus erreichen.Hierbei ist es empfehlenswert, zunächst den Nachtzug von Bangkok nachSurat Thani zu nehmen und dort in einen VIP-Bus Richtung Phuket oderKrabi umzusteigen, wo Fähren nach Koh Phi Phi ablegen.Fahrten mit der Bahn von Thailand nach Malaysia, Kambodscha undLaosAuch in die Nachbarländer Thailands gibt es bequemeZugverbindungen. Bereits seit etlichen Jahren verkehren regelmäßigZüge zwischen Bangkok und der laotischen Hauptstadt Vientiane. ImApril wurde schließlich die langerwartete Strecke nach Kambodschaoffiziell eingeweiht. Noch in diesem Jahr sollen grenzüberschreitendeZüge bis nach Phnom Penh fahren."Die durchgehenden Nachtzüge bis nach Butterworth in Malaysiawurden hingegen vor zwei Jahren eingestellt. Reisende müssen deshalban der Grenze jetzt den Zug wechseln", erklärt Scheibler. In Malaysiaselbst erwarten den Bahnfahrer dann allerdings moderne klimatisierteETS-Triebzüge.Weitere Informationen zu Zugreisen in Thailand:https://www.zugreiseblog.de/infos/thailandÜber Zugreiseblog.de:Das Zugreiseblog ist eines der größten Bahn- und Mobilitätsblogsin Deutschland. Neben Tricks zur Buchung günstiger Fahrkarten gibt eshier Informationen zu Bahnfahrten auf der ganzen Welt. In denOnline-Reiseführern finden sich ausführlicheDestinationsbeschreibungen, aktuelle Fahrpläne, praktische Hinweisezum Ticketkauf sowie allgemeine Infos zu den Zügen und Strecken vorOrt. David Scheibler hat Zugreiseblog.de im Sommer 2015 gegründet.Pressekontakt:Zugreiseblog.deDavid ScheiblerFasanenstraße 1785737 IsmaningE-Mail: presse@zugreiseblog.dehttps://www.zugreiseblog.deOriginal-Content von: Zugreiseblog, übermittelt durch news aktuell