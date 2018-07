Urlaub mit dem Reisemobil: Vorsicht Schnäppchen

Für eine „Handvoll Dollar“ mit dem Reisemobil auf Achse: An diesem Schnäppchen hätte sicher auch Hollywood-Legende Clint Eastwood seine Freude. Denn Anbieter locken Kunden jetzt mit einem Wohnmobilurlaub ab einem Dollar pro Woche für sogenannte „Überführungsfahrten“. Wie funktioniert das? Ganz einfach: Der Urlauber bringt ein fabrikneues Fahrzeug vom Herstellungsort zur Vermietstation. Verschiedene Reiseveranstalter bieten diese Schnäppchen an – sowohl in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.