Urlaub im Nachbarland Tschechien 43 % günstiger als in Deutschland

Mit Beginn der Sommerferien in einigenBundesländern hat die diesjährige Hauptreisesaison begonnen. Wer imeuropäischen Ausland Urlaub macht, muss dabei mit erheblichenPreisunterschieden bei Hotels und Restaurants rechnen: Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Daten deseuropäischen Statistikamtes Eurostat mitteilt, war Tschechien im Jahr2018 bei Hotelübernachtungen und Restaurantbesuchen das preiswertesteNachbarland Deutschlands. Das Preisniveau lag hier um 43 % niedrigerals in Deutschland.Innerhalb der Europäischen Union (EU) war das beliebte ReiselandBulgarien am preiswertesten (-58 %). In Dänemark mussten Urlaubsgäste38 % mehr für Übernachtungen und Speisen in Hotels und Restaurantsausgeben als in Deutschland. Damit war Dänemark Spitzenreiterinnerhalb der EU. Am teuersten waren Hotels und Restaurants innerhalbEuropas aber in Island (+59 %), Norwegen (+46 %) und der Schweiz (+39 %).Informationen zum allgemeinen Preisniveau für privateKonsumausgaben finden Sie auf Europa in Zahlen.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de zu finden.