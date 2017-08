Urlaub in Israel: Amazon Echo hilft bei der Reiseplanung / Digitale Assistentin Alexa liefert Informationen zu Bahnstrecken, Fahrkarten und Zügen in Israel

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Ismaning (ots) - Ob zur Klagemauer nach Jerusalem, zu den altenKreuzfahrer-Bauten in Akko, den Bahai-Gärten in Haifa oder denStränden in Tel Aviv: Mit der Eisenbahn geht es schnell undkomfortabel durch Israel. Gerade bei einer Rundreise können Urlaubermit dem Zug viel Zeit und Geld sparen. So dauert etwa die Fahrt vomFlughafen Ben Gurion ins Zentrum von Tel Aviv gerade einmal eineviertel Stunde.Dank eines neuen Skills für das Amazon Echo lässt sich die Reisemit der Bahn durch Israel jetzt einfacher planen. Die virtuelleAssistentin Alexa fasst dabei die wichtigsten Informationen rund umStrecken, Züge und Tickets übersichtlich zusammen und liest sie vor.Alexa-Skill informiert über Bahnreisen in IsraelDie Reisetipps stammen aus dem Zugreiseblog und werdenredaktionell aufbereitet. Das Reiseportal bietet aktuelle Fahrpläne,ausführliche Hinweise zum Ticketkauf sowie Spartipps fürIndividualreisende in Israel. Mit dem neuen Alexa-Skill stehen dieseInformationen jetzt ebenfalls auf dem Amazon Echo zur Verfügung.Alexa unterstützt so schon direkt bei der Reisevorbereitung.Durch die redaktionelle Betreuung wird außerdem gewährleistet,dass alle Reisetipps stets auf dem aktuellen Stand sind. Das giltinsbesondere für die Strecken und Ticketpreise, die in Israelvergleichsweise günstig sind.Bahnfahren in Israel günstiger als in Deutschland"Die israelische Eisenbahn bietet ein tollesPreis-Leistungs-Verhältnis", sagt auch David Scheibler, der dasZugreiseblog gegründet hat. "Oftmals ist sie sogar deutlich günstigerals die Egged-Busse." So kostet eine Fahrt mit dem Zug vominternationalen Flughafen in die Innenstadt von Tel Aviv lediglich3,50 Euro. Zum Vergleich: In Frankfurt werden hierfür knapp fünf Euround in München sogar über 11 Euro fällig.Genauso günstig ist die Bahnfahrt von Jerusalem ins 130 Kilometerentfernte Akko im Norden des Landes. Ein flexibles Ticket für dieseVerbindung ist für gut 12 Euro erhältlich. Die Strecke durch dasjudäische Hügelland gehört außerdem zu den schönsten in ganz Israel.Und auch die Ausstattung der Züge und der Service stimmen: WLANist bei der israelischen Eisenbahn ebenso selbstverständlich wie diekostenlose Fahrradmitnahme.Kostenloser Skill für Amazon EchoWer sich die Israel-Reisetipps auf seinem Amazon Echo anhörenmöchte, benötigt lediglich den kostenlosen Zugreiseblog Alexa-Skill.Dieser lässt sich bequem über die Alexa-App installieren. AlleBahnreisetipps können anschließend durch die Anweisung "Alexa, frageZugreiseblog nach Zugreisen in Israel" abgerufen werden.Die Informationen zur Eisenbahn in Israel sind aber nicht dieeinzige Funktion des neuen Skills. Daneben lassen sich aktuelleSchnäppchen-Angebote der Deutschen Bahn abrufen oder bei einem Quizdas eigene Wissen zu Eisenbahnen auf der ganzen Welt testen. AuchFragen zu Israel sind darin natürlich enthalten.Über Zugreiseblog.de:Das Zugreiseblog ist eines der größten Bahn- und Mobilitätsblogsin Deutschland. Neben Tricks zur Buchung günstiger Fahrkarten gibt eshier Informationen zu Bahnfahrten auf der ganzen Welt. In denOnline-Reiseführern finden sich ausführlicheDestinationsbeschreibungen, aktuelle Fahrpläne, praktische Hinweisezum Ticketkauf sowie allgemeine Infos zu den Zügen und Strecken vorOrt. David Scheibler hat Zugreiseblog.de im Sommer 2015 gegründet.Pressekontakt:Zugreiseblog.deDavid ScheiblerFasanenstraße 1785737 IsmaningTelefon: +49 (0)89 95 84 07 87E-Mail: presse@zugreiseblog.dehttps://www.zugreiseblog.deOriginal-Content von: Zugreiseblog, übermittelt durch news aktuell