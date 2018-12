Mainz (ots) -Im Urlaub Gutes tun - das lässt sich mittlerweile bei über 25sogenannten Volunteer-Reiseveranstaltern buchen. Doch es gibt nichtnur kostenpflichtige Programme für freiwillige Helfer, sondern vieleweitere Möglichkeiten, im Urlaub ehrenamtlichen Einsatz zu bringen.Darüber berichtet am Samstag, 22. Dezember 2018, 17.35 Uhr, im ZDFdie "plan b"-Dokumentation "Im Urlaub Gutes tun - Voller Einsatzstatt all-inclusive".Südafrika ist das erste Land der Welt, das für seineVolunteer-Projekte ein Qualitätssiegel erstellt hat. Seit Juni 2016nehmen Freiwillige in "Fair Trade"-zertifizierten Projekten derörtlichen Bevölkerung keine Arbeit weg. Stattdessen schaffen sie imIdealfall neue Jobs, da die Volunteers zertifizierte Betreuungbekommen - zum Beispiel beim Umgang mit Kindern und der Interaktionmit Wildtieren, die nur noch unter Begleitung von Fachkräften erlaubtsind.Der deutsche Senior Experten Service entsendet auf Anfragen vonOrganisationen aus Schwellen- und Entwicklungsländern Berufstätigeund Rentner, die vor Ort als "Experten" ihr Fachwissen ehrenamtlicheinbringen. Der Wiesbadener Agraringenieur und Ökobauer Dr. RalfSchaab "opfert" so seit bald 20 Jahren einen Teil seinesJahresurlaubs, um Organisationen auf der ganzen Welt zu unterstützen."Ich könnte mir ein Leben ohne diese Aufenthalte nicht mehrvorstellen", sagt Schaab. In Marokko hilft er einem Ökobetrieb mitgeistig beeinträchtigten Angestellten, endlich schwarze Zahlen zuschreiben.Reisen und dabei Gutes tun - das fördert auch das ökologischausgerichtete WWOOF-Netzwerk. Für vier bis sechs Stunden Arbeit amTag, in der Regel auf einem Bauernhof, gibt es Kost und Logis gratis.Ulrike Ehnes vom Eulenhof im baden-württembergischen Dogern nimmtseit sechs Jahren "Wwoofer" auf und ist begeistert von denhochmotivierten Leuten, die schnell lernen und ihr viel Arbeit aufdem Hof abnehmen. Ohne diese freiwilligen Helfer, das weiß Ehnes,hätte sie ein Problem. "So viel kann ich keiner Honorarkraft zahlen,dass sie sich genauso reinhängt wie ein Wwoofer."Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/Sendungsseite in der ZDFmediathek: http://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell