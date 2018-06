Urlaub mit dem Auto: Genau über die Verkehrsregeln im Ausland informieren / TÜV Rheinland: Großer Unterschied bei Parksystemen / Pflichten und Promillegrenzen beachten

Köln (ots) - Italien ist seit Jahren das mit Abstand beliebtesteAuslandsziel der Deutschen, die mit dem Auto in den Urlaub fahren.Wer eine Reise mit dem Pkw plant, sollte sich gründlich über diegeltenden Verkehrsregeln des jeweiligen Ziellandes informieren."Italien ist für Autourlauber ein gutes Beispiel. Wer gegen diedortigen Verkehrsregeln verstößt, dem drohen teils hohe Bußgelder.Und Unwissenheit schützt auch im Ausland vor Strafe nicht", sagtSteffen Mißbach, Kfz-Experte bei TÜV Rheinland.Anders als in Deutschland gilt in Italien auf Landstraßen diezulässige Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, auf Autobahnen beträgtsie 130 km/h. Wer dies nicht beachtet und mit mindestens 20 km/h zuschnell unterwegs ist, dem droht bereits ein Bußgeld ab 170 Euro -kein anderes Nachbarland Deutschlands verhängt bei diesem Vergehenhöhere Strafen. Da in Italien zudem zu jeder Zeit Lichtpflichtbesteht, sind mindestens 41 Euro fällig, wenn am eigenen Fahrzeugweder Tagfahr- noch Abblendlicht eingeschaltet ist.Farben statt SchilderFür Verwirrung kann bei deutschen Urlaubern auch das Parksystem inItalien sorgen. Denn dies ist durch unterschiedliche Farbgebung ander Bordsteinkante geregelt - bei einem Verstoß sind mindestens 40Euro fällig. Blau steht für gebührenpflichtiges Parken, Schwarz-Gelbsignalisiert ein Parkverbot und an gelben Bordsteinen dürfenlediglich Taxis, Busse oder Anwohner parken. Kostenlos erlaubt istdas Parken lediglich an weiß markierten Bordsteinen. Wie inDeutschland gilt auch in Italien ein Handyverbot am Steuer, eineWarnwestenpflicht sowie eine Promillegrenze von 0,5. Die Bußgelderfallen mit mindestens 160 Euro (Handy), mindestens 38 Euro(Warnweste) und mindestens 530 Euro (Alkohol) wesentlich höher aus.Diese Institutionen geben AuskunftObwohl sich die Verkehrsregeln in den meisten europäischen Ländernim Vergleich zu Deutschland nicht gravierend unterscheiden, könnendie finanziellen Folgen bei Vergehen ungleich größer sein. "Deshalbsollten sich Reisende beispielsweise auf den Webseiten derAutomobilclubs, der Fremdenverkehrsämter oder der Botschaften undKonsulate der betreffenden Länder gut informieren", rät Mißbach.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell