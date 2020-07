Urlaub 2021 mit Studiosus: Mehr als 140 Fernreisen sind jetzt buchbar

München (ots) - Wüstenerlebnisse im Orient, die Bergwelt des Südkaukasus oder die Tierwelt Afrikas: Studiosus ist in die Urlaubssaison 2021 gestartet und hat mehr als 140 Fernreisen nach Asien, Australien, Amerika und Afrika unter http://www.studiosus.com veröffentlicht. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es in Reisebüros oder im Service-Center von Studiosus unter der Telefonnummer 0800 / 2402 2402 (kostenfrei aus D, A und CH). Der 352 Seiten starke Print-Katalog mit allen Fernreisen des Studienreise-Spezialisten erscheint Ende September zusammen mit dem Europaprogramm für 2021.Sorgenfrei buchen und verreisenFür alle Buchungen bis zum 15. September gilt ein kostenloses Storno- und Umbuchungsrecht bis vier Wochen vor Abreise. Selbstverständlich sorgt Studiosus auch dafür, dass unterwegs alle erforderlichen Hygienemaßnahmen, gesetzlichen Bestimmungen und offiziellen Empfehlungen berücksichtigt werden können - sei es im Bus, im Hotel oder bei Besichtigungen. Mehr dazu unter https://magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-StudiosusNeu: Alle Reisen jetzt umfassend klimaneutralStudiosus setzt ein Ausrufezeichen beim Klimaschutz: Bei allen Reisen weltweit kompensiert die Unternehmensgruppe Studiosus künftig nicht nur die Treibhausgas-Emissionen der erdgebundenen Beförderung, sondern auch die sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive der Verpflegung. Finanziert werden im Gegenzug Klimaschutzprojekte, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Bereits seit 2012 gleicht die Studiosus-Gruppe alle Bus-, Bahn- und Schifffahrten der Reisen durch Investitionen in Klimaschutz aus. Damit sind Gäste der Veranstalter Studiosus und Marco Polo künftig umfassend klimaneutral unterwegs ( https://bit.ly/3eMPpnd ).Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Darunter versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer ökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Internet: http://www.studiosus.com und http://www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/NachhaltigkeitPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40194/4639545OTS: Studiosus ReisenOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell