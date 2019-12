Urlaub 2020, unverpackt / WWF-Studie zeigt effektive Maßnahmen um Plastikmüll im Hotelbetrieb zu vermeiden

Hamburg (ots) - In den aktuellen Reisekatalogen für die Sommersaisonpräsentieren sich Urlaubsregionen makellos und kein Plastikbecher verdreckt denweißen Sandstrand. Die Realität sieht anders aus. 310 Tonnen Plastikmüll werdenweltweit jedes Jahr erzeugt. Jede Minute gelangt eine LKW-Ladung Plastikmüll indie Weltmeere. Die Tourismusbranche ist gleichzeitig Leittragender undVerursacher des Müllproblems. Denn mit den Reisenden kommt die Plastikflut.Während der sommerlichen Hochsaison steigt etwa die Kunststoffmüllbelastung desMittelmeeres und seiner Strände um 30 Prozent an. Eine aktuelle Studie des WWFDeutschland - mit Unterstützung von Wikinger Reisen - zeigt deshalb die zehnwirkungsvollsten Maßnahmen, mit denen sich die Abfallmengen von Kunststoff imHotelbetrieb vermeiden lassen und die Branche einen konkreten Beitrag gegen dieVerschmutzung der Meere leisten kann."Die Tourismusbranche ist abhängig von einer intakten Umwelt und muss auchetwas dafür tun. Niemand möchte an vermüllten Stränden liegen oder zwischenPlastiktüten schwimmen. Gerade der Hotelsektor kann mit müllvermeidendenMaßnahmen dafür sorgen, dass weniger Kunststoffabfall anfällt. Dieser Beitragist umso notwendiger, wenn die kommunalen Abfallsysteme und Infrastrukturen vorOrt überlastet sind", erklärt Martina von Münchhausen, Tourismusexpertin beimWWF Deutschland.Die identifizierten Maßnahmen lassen sich von Hotels jeder Nationalität, Größeund Führung umsetzen. Vermeiden, Wiederverwenden und Recyceln heißt kurzgefasst die Formel für eine praktikable, umfassende und effektive Strategie zurVermeidung von Plastikmüll. Zu den wirksamsten Stellschrauben zählen eineAbfallinventur aller verbrauchten Einwegprodukte und Verpackungen, das Einsparenvon Einwegverpackungen und Produkten sowohl im Beschaffungsprozess als auch imHotelbetrieb, Trinkwasserspender oder Wasseraufbereitung anstelle vonPlastikflaschen, sowie eine Mülltrennung, die ein optimales Recycling im Rahmender regionalen Infrastruktur ermöglich. Der WWF appelliert auch dafür, Allianzenzu suchen. Im Schulterschluss mit gleichgesinnten Hotels, Reiseveranstalternund Interessenvertretern in der Region können die kommunale Abfallinfrastrukturbeeinflusst sowie das Angebot der Lieferanten verbessert werden.Zudem sollten Hoteliers Mitarbeiter und Gäste über die Bemühungen zurPlastikvermeidung aufklären und einbinden. Denn auch die Erwartungen derTouristen können Hindernisse darstellen, etwa wenn portionierte Butter oderMarmelade als besonders hygienisch oder bereitgestellte Shampoofläschchen amWaschbecken als luxuriös empfunden werden. "Urlauber sollten sich bewusstmachen, dass sich der Wert einer Reise nicht an den plastikverpacktenServiceleistungen bemisst. In Erinnerung bleiben eher saubere Strände undgesunde Meere", so von Münchhausen. In eine Sackgasse führe außerdem dasVorgehen vieler Hotels, Einwegplastik durch Wegwerfprodukte aus anderenMaterialien zu ersetzen. "Einwegprodukte aus Holz oder Papier haben nicht per seeine bessere Ökobilanz und verringern nicht das Müllaufkommen. Biokunststoffelassen sich im Normalbetrieb nicht immer recyclen, werden in Kompostwerken oftaussortiert und landen dann in der Verbrennung oder Deponie. Am wirksamstensind Vermeidung und Mehrwegalternativen."Viele Zertifizierungsprogramme für nachhaltigen Tourismus lassen das ThemaPlastikvermeidung außen vor bzw. behandeln es zu unspezifisch. Der Berichtbietet deshalb Maßnahmen zur Vermeidung von Plastikmüll, die alsMindestanforderungen in keinem Kriterienkatalog fehlen sollten.Für einen exemplarischen Praxis-Check befragte der WWF 13 kleine und großeHotels in Griechenland, Italien, Frankreich und Spanien. Es stellt sich heraus,dass der Hotelsektor durchaus zum Handeln bereit ist. Im alltäglichen Betriebwerden vor allem die Punkte Mülltrennung und Einkauf im Mehrweggebinden bereitsumgesetzt. Zwei der zehn identifizierten Maßnahmen haben in der kleinenStichprobe damit den Umsetzungsgrad grün. In anderen Themenfeldern kämpfen dieHotels noch mit der Umsetzung. Hohe Kosten etwa für Wasseraufbereitungsanlagen,unzureichende Angebote und fehlende Lieferanten, festgefahrene Gästeerwartungen,mangelnde Kenntnisse über umweltfreundliche Alternativen und die Lücken imAbfallmanagement der Urlaubsregion zählen zu den Hindernissen.Die Lösung liegt im Zusammenspiel: Die Formel "Reduce - reuse- recycle" solltenach WWF Empfehlung in der politischen Gesetzgebung genauso zugrunde gelegtwerden wie im täglichen Handeln von Tourismusbetrieben, Lieferanten,Abfallentsorgern vor Ort, Zertifizierungssystemen und Touristen.Pressekontakt:WWF DeutschlandBritta KönigTelefon: 040 / 530 200 318E-Mail: britta.koenig@wwf.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6638/4458441OTS: WWF World Wide Fund For NatureOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell