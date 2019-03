Urheberrechtsreform - Spontane Proteste vor CDU Büros

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Nachdem am Rosenmontag mittags bekannt wurde, dassder Fraktionsvorsitzende der EVP Manfred Weber Anstrengungenunternimmt, die Abstimmung zur Urheberrechtsreform imEuropaparlament vor die europaweit geplanten Demonstrationen zulegen, war die Entrüstung im Netz groß. Spontan wurden noch im Laufedes Nachmittags Demonstrationen in Berlin, München, Stuttgart,Frankfurt und Köln angemeldet, einen Tag später in Hamburg undHannover.Jonathan Babelotzky, politischer Geschäftsführer der PiratenparteiBayern, Bundesthemenbeauftragter für Urheberrecht der Piratenparteiund Veranstalter der Demo in München, kommentiert: "Als ich gesternAbend dazu aufrief, eine spontane Demo an der CSU-Parteizentralevorbei abzuhalten, rechnete ich nicht mit über 2.000 Menschen, diegemeinsam mit uns PIRATEN zeigten, was sie von der undemokratischenTrickserei der EVP halten. Deutschlandweit waren Dienstagabendspontan über 7.000 Menschen auf der Straße, um gegen eine Politik zuprotestieren, die eine ganze Generation ignoriert."Dennis Deutschkämer, stellvertretender Vorsitzender derPiratenpartei, Demo-Anmelder und Redner in Köln ergänzt: "Es waren1.300 überwiegend junge Menschen kurzfristig in Köln zusammengekommen und äußerten sehr klar ihre Wut. Die Union bekommt gerade zuspüren, dass sie die Interessen und die Kultur junger Menschen überJahre nicht ernstgenommen hat. Vielen Erstwählern wird nun immerdeutlicher, dass ein Kreuz bei der Union ein Kreuz gegen die Zukunftist."Mit der geplanten Reform ist der freie Austausch von Meinungen undKultur im Internet stark gefährdet. So sollen Plattformen nun für dieInhalte ihrer Nutzer haftbar gemacht werden, was unweigerlich zumEinsatz von sog. "Uploadfiltern" führt. Solche Filter sindkostspielig und fehleranfällig und können legale Inhalte wie Memes,Parodien oder Zitate nicht von illegalen unterscheiden. Vor allemkleinere Plattformen wären dadurch in ihrer Existenz bedroht.Wir PIRATEN rufen weiterhin auf, sich den europaweitenDemonstrationen am 23. März anzuschließen.Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell