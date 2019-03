Urheberrechtsreform: Piratenpartei ruft zur Teilnahme am Wikipedia Protest auf und stellt WordPress Plugin zur Verfügung

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die Piratenpartei Deutschland schließt sich demProtest der Deutschen Wikipedia gegen die geplanteUrheberrechtsreform an [1] und wird am 21. März, zwei Tage vor demeuropaweiten Demonstrationstag [2], ihre Webseite für 24 Stundenabschalten."Wir freuen uns über die Aktion von Wikipedia und werden mit derAbschaltung unserer Website ebenfalls darauf aufmerksam machen, dassmit der EU-Urheberrechtsreform tatsächlich die dauerhafte Abschaltungvieler Webseiten droht", erklärt Borys Sobieski, stellvertretenderGeneralsekretär der Piratenpartei.Damit sich möglichst viele dieser Form des Protestes anschließenkönnen, hat die Piratenpartei ein Plugin veröffentlicht [3], mit demBetreiber von Wordpress-Seiten diese ebenso auf einfache Weise füreinen Tag abschalten und mit einem Hinweis auf die Gefahren derReform und die geplanten Demonstrationen am 23. März versehen können."Die ersten Demos waren bereits ein voller Erfolg. Nun hoffen wir,dass sich am 21. März möglichst viele Webseitenbetreiber dem Protestanschließen und damit auch nochmal für die europaweitenDemonstrationen am Samstag mobilisieren", so Borys Sobieski.Quellen/Fußnoten:[1] Wikipedia schaltet ab: http://ots.de/N5e1V2[2] Überblickseite SaveTheInternet:https://savetheinternet.info/demos[3] https://de.wordpress.org/plugins/saveyourinternet-protest-page/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell