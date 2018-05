Urbanisierung treibt Nachfrage nach Umwelttechnik an / Gute Aussichten für deutsche Technologien - auch jenseits der EU

Berlin/München (ots) - Die wichtigsten Absatzmärkte für deutscheUmwelttechnik liegen immer noch vor der Haustür, in Europa. VieleEU-Länder, vor allem in Mittel- und Osteuropa, zum Beispiel Kroatien,Bulgarien oder Rumänien, müssen dringend ihre Abfallwirtschaft, ihreWasserversorgung und ihre Abwasserbehandlung modernisieren. Es lohntsich aber auch, über die europäischen Grenzen hinaus nachAbsatzchancen zu suchen. Germany Trade & Invest (GTAI) berichtetanlässlich der IFAT, der Weltleitmesse für Umwelttechnologien, überinteressante Entwicklungen und Projekte weltweit. Die IFAT findetdieses Jahr vom 14. bis 18. Mai 2018 in München statt.Der globale Bedarf an modernen Umwelttechnologien ist enorm. DieUnternehmensberatung Roland Berger prognostiziert im aktuellen"Greentech-Atlas" im Auftrag des Bundesumweltministeriums bis 2025weltweit ein Volumen von 5,9 Billionen Euro. Selbst in den hochentwickelten Industrieländern ist noch viel zu tun. Häufig geht esdabei um die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur oderAnpassungen an neue Rahmenbedingungen, wie etwa die Auswirkungen desKlimawandels.Von hoher Dynamik geprägt ist die Entwicklung derzeit in denSchwellenländern, allen voran in China. Der Importstopp für diverseAbfallarten bewegt die Branchen und bietet gleichzeitig Chancen. "DieVolksrepublik will bis 2020 eine Recyclingquote von 35 Prozenterreichen. Zusätzlich will die Regierung weitere moderneMüllverbrennungsanlagen bauen. Deutsche Anbieter sind vor allem alsTechnologie- und Komponentenlieferanten beteiligt", sagt CorinneAbele, China-Expertin bei GTAI in Shanghai.Intelligente Lösungen für die schnell wachsenden Städte der Weltsind derzeit besonders gefragt. Urbanisierung ist eineHerausforderung, vor der sowohl die Industriestaaten als auchSchwellen- und Entwicklungsländer stehen. Vor allem letztere müssenund werden in den nächsten Jahren weiter massiv in den Auf- undAusbau ihrer Abfall, sowie Wasser- und Abwasserinfrastrukturinvestieren. Die Aufgaben, vor denen die Metropolen der Welt stehen,und welche Chancen sich daraus für deutsche Unternehmen ergeben, istdieses Jahr Schwerpunktthema der GTAI:http://www.gtai.de/urbanisierungFür die IFAT 2018 hat GTAI in einem Online-Special alle aktuellenLänderberichte zur Umwelttechnik zusammengefasst:www.gtai.de/umwelttechnikKolleginnen und Kollegen der GTAI sind auf der IFAT vor Ort amGemeinschaftsstand des Bundesumweltministeriums. Mit zahlreichenInformationsveranstaltungen sollen sowohl deutsche Unternehmen überAuslandsmärkte als auch potenzielle ausländische Investoren über dieVorteile und neuesten Entwicklungen in Deutschland informiert werden.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comTwitter: @gtai_deOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell