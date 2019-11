Urbane Mobilität auf der BOOT & FUN BERLIN 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -AUTOTAGE BERLIN zeigt neuste Automodelle - Fahrzeuge direkt Probe fahren auf derAVUS und zum Messepreis kaufenRund 20 Automarken präsentieren vom 21. bis 24. November 2019 auf den AUTOTAGENBERLIN die neusten Trends und Innovationen der Automobilwelt. Auch in diesemJahr findet die vielfältige Automobilemesse parallel zur BOOT & FUN BERLIN statt- ein bewährtes Konzept. Auf über 6000 Quadratmetern erhalten Besucher einenmarkenübergreifenden Überblick gebündelt in einer Halle und können viele Modelledirekt auf der AVUS Probe fahren. Passt das Fahrgefühl, können die Fahrzeuge zumattraktiven Messepreis gekauft werden. Vom PS-starken Sportwagen wie der VW GolfR oder Audi TT RS bis hin zu kraftvollen Sport-Utility-Vehicle (SUV) wie derVolvo Xc60, VW Tiguan oder Audi SQ7 ist auf den AUTOTAGEN BERLIN alles dabei.Vertreten sind auf der Messe darüber hinaus Hyundai, Nissan, Opel, Seat, Skodaund viele weitere.Alternative Antriebe bei den AUTOTAGEN BERLINEin wichtiges Segment der diesjährigen AUTOTAGE BERLIN sind die AlternativenAntriebe. Eine Vielzahl von Hybrid- und Elektroautos können von den Besucherngenauer unter Augenschein genommen werden - so zum Beispiel der VW E-Golf oderder VW Passat Variante GTE. Zur Elektro-Mobilität gibt es sogar eine eigeneSonderfläche. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, findet in der Halle 2ebenfalls das passende Gefährt. Die umweltfreundlichen E-Vespas sind besondersin Innenstädten beliebt. Informationen darüber, wo und wie man Elektromotoren ambesten auflädt, werden auf den AUTOTAGEN BERLIN direkt mit geliefert.Einen Besuch wert ist auch das Zubehörsegment. Besucher, die nicht gleich einneues Auto kaufen möchten, sondern ihrem jetzigen Gefährt nur einen neuenSchliff geben wollen, finden im Zubehör-Segment eine große Auswahl an wertigenFelgen und einiges für ein Tuning ihres Lieblings.Camping & Caravan - Abenteuer und Freiheit in der NaturEinfach mal raus in die Natur und abschalten vom Alltagsstress. Ob am Wochenendeoder im Sommerurlaub, immer mehr finden ihre Freude im Camping oder Caravaning.Das Outdoor-Segment in der Halle 4 bietet mit dem Bereich Camping & Caravans daspassende Objekt - egal ob für Pärchen oder Familien. Auf 1500 Quadratmetern sindüber 20 verschiedene Caravanmodelle ausgestellt. Ebenfalls in der Halle zu sehenist das große Angebot an Kajas und Kanus. In einem speziellen Testbecken kannman direkt die Unterschiede der Modelle austesten.Mehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter www.boot-berlin.de, auf Facebook undInstagram.Über die BOOT & FUN BERLINDie BOOT & FUN BERLIN präsentiert im Zentrum von Europas größtem Binnen- undWassersportrevier eine beeindruckende Marken- und Modellvielfalt. Das Spektrumreicht von modernen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten bis hin zueindrucksvollen Hausbooten. Hier lassen Wassersportbegeisterte das Ende derSaison ausklingen und informieren sich gleichzeitig über die neuesten Trends derkommenden Saison. Angesagte Wassersportarten können hier getestet werden. VomRudern, Tauchen, Fliegenfischen, Casting oder Kajak und Kanu fahren ist alleslive mitzuerleben. Die Oldtimer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin findet indiesem Jahr erstmals parallel zur BOOT & FUN BERLIN statt. Mit den beidenVeranstaltungen wird auf dem Berliner Messegelände die Mobilität auf Straßen undWasserwegen noch näher zusammen gebracht. Ergänzt wird das umfangreiche Angebotder Multimesse durch die angeschlossenen Messen AngelWelt, AngelBoot undAUTOTAGE BERLIN.Ein Ticket gilt für alle Veranstaltungen.Pressekontakt:Messe BerlinChristina ThomasJunior R ManagerinT: +49 30 38 2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell