Urbane Mobilität: Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz zu Gedankenaustausch bei Ford-Werken in Köln (FOTO)

Köln (ots) -- Olaf Scholz diskutierte mit Vertretern der globalenFord-Unternehmensführung über künftige Mobilitätskonzepte für denurbanen Raum und traf Jim Farley, Steven Armstrong und GunnarHerrmann zu einem GedankenaustauschOlaf Scholz hat am Donnerstag die Ford-Werke GmbH in Köln besucht.Der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg nahm aneiner hochrangig besetzten internen Diskussionsrunde teil. ExterneExperten und Vertreter der globalen Ford-Unternehmensführungdiskutierten unter anderem über die Entwicklung zukünftigerMobilitätskonzepte für den städtischen Raum. Scholz traf bei dieserGelegenheit Jim Farley, Executive Vice President and President,Global Markets, Ford Motor Company, den neuen Ford-Europa-Chef StevenArmstrong und den Vorsitzenden der Geschäftsführung derFord-Werke-GmbH Gunnar Herrmann.Ford entwickelt sich zunehmend vom Auto- zum Mobilitätsanbieter.Bei dem Gedankenaustausch mit Olaf Scholz wurden Anforderungen fürdiese Neuausrichtung thematisiert und künftige Veränderungen derindividuellen Mobilität in Großstädten wie Hamburg aufgezeigt."Insbesondere Großstädte sind Orte schneller Veränderungen undInnovationen", sagte Gunnar Herrmann. "Wir sehen in diesem Wandelviele Chancen, zum Beispiel bei der Entwicklung vernetzter undnachhaltiger Verkehrssysteme unter Einbeziehung des Automobils. Ummaßgeschneiderte Mobilitätskonzepte für künftigen Herausforderungenim urbanen Raum entwickeln zu können, ist der Austausch mithochrangigen Vertretern von Metropolen für uns immens wichtig."Olaf Scholz gilt als einer der Vordenker beim Thema urbaneMobilität in Deutschland und engagiert sich in der jüngst vom Verbandder Automobilindustrie (VDA) gegründeten "Plattform UrbaneMobilität". In diesem Rahmen werden weitere Gespräche mitFord-Vertretern stattfinden. "Auch in Zukunft wollen wir Mobilitätfür alle Bürgerinnen und Bürger sicherstellen und gleichzeitig dieLebensqualität in den Städten erhalten. Dafür brauchen wir denIdeenreichtum und den Erfindergeist der Industrie. Deshalb suchen wirden Austausch mit führenden Unternehmen, um zukunftsweisendeInnovationen und ein kundenorientiertes Angebot an nachhaltigenDienstleistungen für die urbane Mobilität von morgen gestalten zukönnen", sagte Scholz.