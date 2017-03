Urbane Energiewende: Intersolar Europe beleuchtet das Potenzial von Mieterstrommodellen

München (ots) - Von der Errichtung einer Photovoltaikanlage aufdem Dach profitieren derzeit hauptsächlich Hauseigentümer. NeueModelle sehen jedoch vor, dass auch Mieter großflächig amDirektstromkonzept und somit an der urbanen Energiewende beteiligtwerden. Deshalb spricht die Intersolar Europe, die weltweit führendeFachmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner, die vom 31. Maibis 2. Juni 2017 in München stattfindet, das Thema in diesem Jahrgezielt an. Vor allem in städtischen Gebieten wird dem Photovoltaik(PV)-Ausbau ein großes Potenzial vorausgesagt, das bislang wegenfehlender Rahmenbedingungen und unbeantworteter Fragen hinsichtlichder Wirtschaftlichkeit von Mieterstrom noch nicht ausgeschöpft werdenkonnte. Die Entwicklung von Geschäftsmodellen für Mieterstromprojektenimmt aber immer mehr Fahrt auf.Laut einer Studie, die das Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie (BMWi) in Auftrag gegeben hat, könnten 3,8 MillionenWohnungen mit Mieterstrom versorgt werden. Auch der BundesverbandSolarwirtschaft (BSW-Solar) geht davon aus, dass drei bis vierMillionen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und gewerblichenMehrparteienobjekten für Mieterstromprojekte genutzt undmittelfristig pro Jahr rund vier Milliarden Kilowattstunden für denVorortverbrauch produziert werden könnten. Das Marktpotenzial vonMieterstrom mit PV-Anlagen ist demnach immens, vor allem, weil esbisher wenig erschlossen ist. Das Bundesministerium für Wirtschaftund Energie hat dies erkannt und jüngst ein Eckpunktepapierverabschiedet, um Mieterstrom auch von politischer Seite kräftig zuunterstützen. Die Mieterstromförderung sieht vor, dass sowohlAnbieter als auch Verbraucher zukünftig von dem Modell profitieren.Das Ministerium arbeitet derzeit an einem Gesetzesentwurf für einedirekte Förderung, der noch in dieser Legislaturperiode verbschiedetwerden soll. Eine Förderung zwischen 2,2 und 3,8 Cent proKilowattstunde soll demnach möglich sein.Von der Nische zur Masse - Mieterstrom ist ein riesigesGeschäftsfeldMieterstrom bezeichnet die elektrische Energie, die dezentral aufdem Dach eines Mehrfamilienhauses erzeugt und direkt vor Ort in Miet-und Eigentumswohnungen verbraucht wird. Das Interesse bei Mietern undVermietern ist gleichermaßen groß. Das Modell kann dazu beitragen,die Stromnetze zu entlasten und die Kosten der Energiewende zusenken. Es bietet für die neue und die alte Energiewelt interessanteGeschäftschancen.Zahlreiche Akteure sind in das neue Geschäftsmodell eingebunden:Stadtwerke, Energieversorger Mieter sowie Vermieter undImmobilienunternehmen ermöglichen unterschiedliche Konstellationen,deren Zusammenarbeit sich bewähren muss. Die Beteiligten haben inrealisierten Projekten bereits erfolgreich gezeigt, wie sie denEnergiemarkt im Sinne der Energiewende mitgestalten können. DieVorteile des Modells liegen klar auf der Hand: Mieter und Eigentümerprofitieren von den geringen Strompreisen, der Wert der Immobiliewird langfristig gesteigert und alle Akteure leisten einen aktivenBeitrag zum Klimaschutz. Stadtwerke und Energieversorger profitierenvom Imagewert und der Kundenbindung, indem sie Regelstrom zurVerfügung stellen, wenn die selbst produzierte Energiemenge nichtausreicht.Einige deutsche Bundesländer haben das Potenzial des Modellsbereits erkannt: Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen habenbereits Förderprogramme für das neue Geschäftsmodell eingeführt.Workshop zum neuen GeschäftsmodellDer BSW-Solar hat sich in den vergangenen Jahren mit Nachdruck fürMieterstrom eingesetzt. Auf der Intersolar Europe Conferenceveranstaltet er daher einen Side-Event zum Thema. Unter dem Motto"Solare Mieterstromangebote: Neues Geschäftsmodell & Win-win-Lösungfür Vermieter, Mieter, Energie- und Solarwirtschaft" besprechenExperten mit Interessierten das Thema und beleuchten vor allem wiedas Geschäftsmodell funktionieren kann und wie alle Akteure davonprofitieren können. Der Workshop findet am 1. Juni von 14:00 bis15:30 Uhr statt.Pressekontakt:Solar Promotion GmbH | Postfach 100 170 | 75101 PforzheimHorst Dufner | Tel.: +49 7231 58598-0 | Fax: +49 7231 58598-28 |info@intersolar.dePresse-Kontakt:fischerAppelt, relations | Infanteriestraße 11a | 80797 MünchenRobert Schwarzenböck | Tel. +49 89 747466-23 | Fax +49 89 747466-66 |rs@fischerAppelt.deOriginal-Content von: Intersolar Europe, übermittelt durch news aktuell