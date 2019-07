UrbanaDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Der Kurs der Aktie Urbana stand am 15.07.2019 zum Schluss an der heimatlichen Börse Toronto bei 2.43 CAD. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Wie Urbana derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Urbana ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,38 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 29 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,68 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Urbana investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,92 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,17 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Urbana. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.