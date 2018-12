Urban Sports Club und INTERFIT gehen gemeinsame Wege (FOTO)

Berlin/ Köln (ots) -Urban Sports Club schließt sich mit Wettbewerber INTERFIT zusammenund erweitert sein Netzwerk an Sportpartnern deutlich. Durch dieFusion baut das Sportunternehmen seinen Abstand als größter Anbietervon Sport-Flatrates nochmals aus. Gemeinsam kommen beide Firmen auf5.000 Partnerstudios, die bald mit einer einzigen Mitgliedschaftgenutzt werden können.Durch die Fusion kommen zwei Partner zusammen, die sichhervorragend ergänzen. Auf der einen Seite Urban Sports Club, mitseinem breit gefächerten Sportangebot sowie dem Innovationsführer derBranche, der durch konsequente Digitalisierung das Produkterlebnisfür Mitglieder und Studios ständig weiterentwickelt. Auf der anderenSeite, das erfahrene INTERFIT-Team und NRW's klare Nummer 1 in SachenFirmenfitness. Das 2001 gegründete Studionetzwerk verfügt neben einersehr hohen Studioabdeckung in den westlichen Bundesländern über einweitläufiges Netzwerk an Partnern auch in kleineren Städten derBundesrepublik. Gemeinsam können die beiden ehemaligen Kontrahentensomit ihren Kunden ein deutschlandweit flächendeckendes Angebotbieten, das mit einer App und Mitgliedschaft nutzbar ist.In Summe können Sportler und Sportlerinnen zukünftig bei rund5.000 Studios zum Sport einchecken. Nicht nur die Mitglieder vonUrban Sports Club und INTERFIT profitieren von der Übernahme,erläutert Urban Sports Club-Mitgründer und CEO Benjamin Roth: "DasZusammengehen dieser zwei stark wachsenden Unternehmen bietet riesigeChancen insbesondere für alle teilnehmenden Studios. Mit Deutschlandsgrößtem Studionetzwerk bieten wir genau das, was unsere zigtausendenMitglieder erwarten: Vielfalt, Flexibilität und die Freiheit Neuesauszuprobieren. Die immer weiter steigende Nachfrage nach unserenMitgliedschaften führt dazu, dass wir die Auslastung in denangeschlossenen Studios monatlich erhöhen."INTERFIT-Gründer Frank Böhme bestätigt das große Potenzial desZusammenschlusses: "Sport-Flatrates sind die Zukunft des Sports undspeziell der Urban Sports Club mit seinem technologie-orientiertenAnsatz hat mich sehr überzeugt. Die Zusammenarbeit bringt Studios -ob inhabergeführt oder große Kette - einen wichtigenWettbewerbsvorteil und natürlich auch sehr lukrative Vergütungen, dieteilweise Zusatzeinnahmen im 6-stelligen Bereich möglich machen."Frank Böhme, der gleichzeitig Gründer und Geschäftsführer von Kölnsgrößter Fitnessstudiokette Just Fit ist, führt zu dem Zusammenschlussweiter aus: "Anfangs war ich skeptisch, inwiefern Aggregatoren, dieauch den Markt für Endkonsumenten bedienen, Studios wirklich denversprochenen Mehrwert bieten können. Der Erfolg der teilnehmendenStudios und die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden habenmich aber letztendlich überzeugt. Deshalb schaffen wir jetzt mit demZusammenschluss die perfekte Basis für den Sport-Aggregator derZukunft. Ich persönlich bin beeindruckt, wie Urban Sports Club esschafft, die Beziehungen zu den tausenden Studiopartnern so konstant,freundschaftlich und fair zu halten."Der INTERFIT-Gründer, der sein Unternehmen 17 Jahre langerfolgreich in Eigenregie geführt hat, entschied sich nun für daszukunftsweisende Modell von Urban Sports Club. Er selbst bleibt demUnternehmen als Beiratsmitglied erhalten und wird es auch künftigunterstützen. Die INTERFIT-Mitarbeiter werden von Urban Sports Clubübernommen und mit dem vorhandenen Kölner Team der Firmazusammengeführt. Somit wächst die Anzahl der Mitarbeiter auf knapp200 an fünf Standorten an.Über Urban Sports Club:Urban Sports Club bietet eine flexible Sport-Flatrate. Ziel istes, Menschen über das größte und vielfältigste Sportangebot zu einemgesünderen und aktiven Lebensstil zu inspirieren. Von Fitness, Yoga,Schwimmen und Klettern über Teamsport bis hin zu Wellnessangeboten -Mitglieder können sich aus über 50 Sportarten und mehr als 3.000Partner-Standorten ihren individuellen Trainingsplan zusammenstellenund per Smartphone App zum Sport einchecken. Vielfältigkeit, flexibleKonditionen sowie organisierter Teamsport und Wellnessangebote rundendas in Deutschland, Frankreich und Italien verfügbare Angebot fürPrivat- und Firmenkunden ab. Der Urban Sports Club wurde 2012 vonMoritz Kreppel und Benjamin Roth mit Sitz in Berlin gegründet.Über INTERFIT:INTERFIT ist ein deutschlandweit führendes Unternehmen fürBetriebliche Gesundheitsförderung mit einer 17-jährigen Geschichteund Kernkompetenzen auf den Gebieten Fitness und Gesundheit. Wirstellen unseren Kooperationspartnern ein innovativesFirmenfitness-Konzept zur Verfügung, dass als intelligenteErweiterung für ein bereits bestehendes BetrieblichesGesundheitsmanagement oder als zentrale und ganzheitliche Lösung fürdie Förderung von Gesundheit und Motivation in Betrieben genutztwerden kann. INTERFIT erhöht die Lebensqualität von Menschen imAngestelltenverhältnis und hilft Unternehmen dabei ein besseresArbeitsumfeld in der jeweiligen Unternehmenskultur zu schaffen.Pressekontakt:Torsten MüllerHead of Marketing & PRTel.: +49 179 3656404torsten@urbansportsclub.comwww.urbansportsclub.comOriginal-Content von: Urban Sports GmbH, übermittelt durch news aktuell