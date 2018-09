Urban Logistics Reit: Reicht das?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Urban Logistics Reit. Die Aktie schloss den Handel am 14.09.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 1,225 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Urban Logistics Reit einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Urban Logistics Reit jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,61 % ist Urban Logistics Reit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Real Estate (4,08 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,47 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Urban Logistics Reit als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Urban Logistics Reit vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 145 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 11736,73 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1,225 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Urban Logistics Reit wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Urban Logistics Reit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.