"Urban Gardening" auf Balkon, Terrasse & Co. (FOTO)

Lahr/Schwarzwald (ots) -Frühlingshafte Temperaturen künden den Beginn der Pflanzsaison anund machen Lust auf selbst gezogenes, frisches Obst, Gemüse, Kräuterund Blumen. Auch für alle, die keinen eigenen Garten besitzen, istder Anbau selbst auf kleinsten Flächen jetzt ganz einfach: Speziellfür den Mega-Trend "Urban Gardening" entwickelte, mobile Pflanzmöbelsowie passende Wandelemente für das ebenso angesagte "vertikaleGärtnern" sind ideal für Balkon, Terrasse und Patio, als rollbaresKräuterbeet in der Küche oder als "grüne Oase" überall in Haus undBüro.Besonders vielseitig sind beispielsweise die rollbaren PflanzmöbelGreenBOX und GreenRACK von Wagner. Die GreenBOX mit praktischerStauraum-Klappe für Gießkanne, Gartenwerkzeug & Co. gibt in dreiaufeinander abgestimmten Größen. Ihre 80 cm hohe Pflanzfläche erlaubtein rückenschonendes Arbeiten und macht die Bepflanzung undBewirtschaftung des mobilen "Mini-Gartens" leicht und bequem. Das 100cm hohe GreenRACK ist mit einer geräumigen Pflanzbox und zweiRegalböden ausgestattet. Eine praktische Pflanztasche sowiekompatible Zubehörprodukte ergänzen die ideenreichen Innovationen.Die GreenWALL, ebenfalls eine clevere Idee des führenden europäischenMarkenherstellers, wird mit passenden Accessoires im Handumdrehen zumvertikalen Garten, auch auf kleinen Wandflächen überall im Innen- undAußenbereich. Sie kann - als Solitär oder in Kombination mit beliebigvielen anderen GreenWALL-Elementen - an allen geraden Wandflächenbefestigt werden.Passgenaue Zubehör-Produkte machen alle Modelle in kurzer Zeit zumNutz- oder Ziergarten auf Balkon und Terrasse, aber auch zum Pflanz-und Deko-Element in Haus oder Büro. Mit formschönen Topfhaltern auspulverbeschichtetem Stahl werden Pflanztöpfe ganz einfach angehängt;S-Haken dienen zum praktischen oder dekorativen Aufhängen vonObjekten aller Art; und eine Ablageplatte mit Aussparung ist idealzum Einhängen und Ablegen von Schere, Schaufel und anderemArbeitsgerät.Alle Pflanzenmöbel aus der Serie "Urban Gardening" von Wagner sindaus FSC®-zertifiziertem Massivholz gefertigt und können nach Beliebenlasiert, lackiert und dekoriert werden. Erhältlich sind dieformschönen und funktionellen Produkte in Gartencentern, Baumärkten,im Fachhandel und in Onlineshops, z. B. auf www.wagner-webshop.comKontakt: Wagner System GmbH, www.wagner-system.de