Grenzach-Wyhlen (ots) -Bei einer Urban Gardening-Aktion in Berlin machte die Initiativevon Roche "trotz ms - TRÄUME WAGEN" zusammen mit Schauspieler undModerator Wayne Carpendale auf die oft unsichtbaren, aber belastendenSymptome der Nervenerkrankung Multiple Sklerose (MS) aufmerksam. DieRedakteure von www.trotz-MS.de, die selbst von MS betroffen sind,bepflanzten und beschrifteten bei der Urban Gardening-AktionBlumentöpfe im Boulevard Berlin Shopping-Center, wobei sie einenspeziellen Handschuh trugen, der die durch die Erkrankungeingeschränkte Handfunktion symbolisierte. Diese Beeinträchtigungkonnte auch über eine Virtual Reality Brille nachempfunden werden.Die Aktion wurde im Vorfeld des größten europäischen MS-Kongressesdes ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research inMultiple Sclerosis) veranstaltet, der heute in Berlin beginnt.Unter MS-Symptomen wie beispielsweise einer eingeschränktenFunktion von Händen oder Armen leiden Menschen mit MS nicht nurphysisch, sondern auch emotional. Da diese Beeinträchtigungen nichtoffensichtlich sind, fühlen sie sich oft unter Druck, sich gegenüberAußenstehenden erklären zu müssen - eine zusätzliche Belastung fürMS-Patienten."Die Aktion zeigt, wie man auf positive Weise mit der ErkrankungMS umgehen kann. In der Öffentlichkeit wird viel zu wenig über dieEinschränkungen durch MS gesprochen", sagt Wayne Carpendale. "Ichunterstütze "trotz ms - TRÄUME WAGEN" von Beginn an, also jetzt schonüber ein Jahr, und ich bin jedes Mal wieder berührt, wie offen undwie mutig die Menschen hinter "trotz ms" über die Erkrankungsprechen."Multiple Sklerose ist eine chronische neurologische Erkrankung,die sich durch vielfältige Symptome äußert. Ein häufiges Symptomstellt die Einschränkung der Handfunktion dar, die auf den erstenBlick nicht direkt zu sehen ist, den Alltag von MS-Patienten aberstark beeinträchtigt. Einfache Alltags- und Haushaltstätigkeitenwerden zur Herausforderung - so auch die Gartenarbeit. Der Erhalt derHand- und Armfunktion ist für Menschen mit MS wichtig, besonders dannwenn sie aufgrund der Erkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen sind.Auf diese oft unbemerkten Beeinträchtigungen und den damitverbundenen Belastungen sollte die Urban Gardening-Aktion aufmerksammachen. Vier "trotz ms"-Redakteure und Passanten bepflanzten undbeschrifteten gemeinsam mit Wayne Carpendale Blumentöpfe mitSukkulenten - Pflanzen, die an besondere Klimabedingungen undBodenverhältnisse angepasst und besonders widerstandsfähig sind. "DiePflanzen, die wir heute hier in Berlin gemeinsam gepflanzt undverteilt haben, stehen für alle Menschen mit MS, die genau wie dieseSukkulenten wahre Überlebenskünstler sind. Wir wollen Betroffenen mitder Aktion Mut machen, sich auch unter den schweren Bedingungen derErkrankung ihre Träume zu erfüllen", so Wayne Carpendale nach derAktion.Neu bei trotz ms: InstagramUnter dem Slogan Deine MS. Dein Leben. Deine Information. wurdezeitgleich mit der Aktion der Instagram-Kanal von "trotz ms TRÄUMEWAGEN" gestartet. Das "trotz ms" Team möchte Menschen mit MS undInteressierten die Möglichkeit bieten, sich über einen Social MediaKanal, den sie häufig nutzen, zu vernetzen und auszutauschen.Regelmäßige Beiträge über die Erkrankung, Alltags- und Food-Tippssollen informieren, während Posts der trotz ms-Redakteure, die imBlog Starke Worte auf www.trotz-ms.de ihre persönlichen Geschichtenerzählen, auch Mut machen sollen. Ziel ist es, anderen Betroffenenund Angehörigen zu zeigen, dass man trotz der Einschränkungen durchdie MS seine Ziele erreichen kann. Unter @trotz_ms können alleMS-Interessierten dem Account auf Instagram folgen. Auch unter demHashtag #trotzms werden alle Beiträge des "trotz ms" Teams und WayneCarpendale auf Instagram zu finden sein.

Original-Content von: Roche Pharma AG, übermittelt durch news aktuell