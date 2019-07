Urban Data Platform Hamburg - Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung und Dataport kooperieren

Hamburg (ots) - Der Hamburger Landesbetrieb Geoinformation undVermessung (LGV) und Dataport haben eine Kooperation vereinbart, umdie Digitalisierung in Hamburg und der Metropolregion weitervoranzutreiben. Dazu werden sie die Hamburger Datenplattform UrbanData Platform (LGV) für weitere Partner öffnen und mit derDigitalisierungsplattform Online-Service-Infrastruktur (Dataport)verbinden.Ziel der Kooperation ist es, durch die Verbindung beiderPlattformen Daten und Dienstleistungen der Verwaltung stärker zubündeln und um Daten und Dienste weiterer Partner aus dem Trägerkreisvon Dataport zu ergänzen. Denn die Bündelung von Daten - zum Beispielfür Mobilität, Umwelt, Bauen oder Bildung - ermöglicht es, neueDienste und Anwendungen oder Apps zu schaffen, die für Unternehmenund Bürgerinnen und Bürger von hohem Nutzen sind.Die Urban Data Platform ist eine vom LGV entwickelteDatenplattform für Hamburg, auf der Daten unterschiedlicher Behördenund Fachbereiche gesammelt und interoperabel bereitgestellt werden.Die Daten sind stets auf dem aktuellen Stand. Informationen lassensich so spezifisch für alle Bezirke oder Straßen der Stadt abrufen.Genutzt werden kann die Plattform von allen, die sich für urbaneDaten interessieren oder mit ihnen arbeiten: Verwaltung, Wirtschaft,Bürgerinnen und Bürger. Die Daten sind für nahezu alle Anwendungenund Prozesse wie zum Beispiel Beteiligungsprozesse in derStadtentwicklung, intelligentes Verkehrsmanagement oder sozialeInfrastrukturplanung verwendbar.Die Online-Service-Infrastruktur (OSI) ist eine von Dataportentwickelte Digitalisierungsplattform. Über sie können Unternehmensowie Bürgerinnen und Bürger auf Online-Dienste der Verwaltungzugreifen. Die Plattform ist das technische Herzstück bei derUmsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Mit diesem Gesetz verpflichtetder Bund die Verwaltungen von Bund und Ländern, 575 Dienstleistungenbis 2022 digital verfügbar zu machen. Auf der OSI-Plattform werdendie Dienstleistungen der Länder Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt undSchleswig-Holstein bereitgestellt, in Hamburg zum Beispiel bereitsjetzt schon der Service "einfache Melderegisterauskunft".Beide Plattformen, die Urban Data Platform im Auftrag des LGVsowie die Online-Service-Infrastruktur, werden im Rechenzentrum vonDataport betrieben.Torsten Koß, Vorstand Digitale Transformation von Dataport:"Treiber der Digitalisierung sind Daten. Durch diese Kooperationkönnen wir gemeinsam mit dem LGV die Digitalisierung in Hamburg undder Metropolregion umfassender unterstützen. Die Verbindung der UrbanData Platform des LGV und der Plattform für Online-Services vonDataport macht es möglich, Mehrwertdienste zum Beispiel in denBereichen Verkehr, Mobilität, Bildung und Kultur für Bürger inHamburg und der Metropolregion anzubieten. Wichtig dabei ist, dassHamburg im Besitz dieser Daten und Dienste bleibt und die digitaleSouveränität der Bürger gesichert ist."Rolf-Werner Welzel, Geschäftsführer des LGV: "Wir freuen uns, dasswir für den weiteren Auf- und Ausbau unserer Hamburger Urban DataPlatform Dataport als Kooperationspartner gewinnen konnten. Dataportwird uns wie bisher technisch, aber jetzt auch fachlich, beimManagement der urbanen Daten unterstützen. Dabei werden wir weiterhinfür Hamburg sowie gemeinsam in der Metropolregion tätig sein. Bereitsin der Vergangenheit haben wir Dataport als zuverlässigenDienstleister kennengelernt und sind uns deshalb sicher, dass auchunsere Kunden aus Verwaltung, Wirtschaft sowie die Hamburgerinnen undHamburger von der Partnerschaft - und damit auch von der Verbindungder beiden technischen Plattformen - profitieren werden. Damitstärken wir die digitale Souveränität Hamburgs und stellen diephysische Datenunabhängigkeit von Internetkonzernen sicher."Hier geht es zur Urban Data Platform:http://www.urbandataplatform.hamburgEin Foto der Unterzeichnung finden Sie hier:https://www.dataport.de/PublishingImages/2019-0108.jpgBildinfo: Rolf-Werner Welzel, Geschäftsführer des LandesbetriebsGeoinformation und Vermessung (links) und Torsten Koß, VorstandDigitale Transformation von Dataport, unterzeichnen denKooperationsvertrag. Foto: LGVDataport ist ein Full Service Provider für Informationstechnik derVerwaltung. Träger sind die Länder Bremen, Hamburg,Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein sowie der kommunale "IT-VerbundSchleswig-Holstein". Dataport ist der einzige IT-Dienstleister derdeutschen Verwaltung, der gemeinsam von Bundesländern und Kommunengetragen wird. Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, hat3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2018 einenvoraussichtlichen Umsatz von 633 Mio. Euro. www.dataport.deDer Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) ist diezukunftsgestaltende und innovative Einrichtung der Freien undHansestadt Hamburg, wenn es um die Pflege und Bereitstellung vonstädtischen (Geo-)Daten geht. Dienstleistungen rund um integrierteIT-basierte (Geo-) Anwendungen gehören genauso zu ihremAngebotsportfolio wie vermessungsrelevante Grundstücksangelegenheitensowie ministerielle Aufgaben in den Bereichen Liegenschaftskataster,Geotopographie, Geodateninfrastruktur und Grundstücksbewertung.Als Teil der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnenagiert der LGV seit 2003 als Landesbetrieb. Mehr als 370 Beschäftigtekümmern sich in Hamburg-Wilhelmsburg um die städtischen Anforderungenseitens der Bürger, Verwaltungen und Unternehmen. 