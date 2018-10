Urban&Civic: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Vanguard International High Dividend Yield ETF":

Urban&Civic weist zum 08.10.2018 einen Kurs von 294 GBP an der BörseLondon auf.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Urban&Civic einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Urban&Civic jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Urban&Civic. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Die Aktie von Urban&Civic gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 46,19 insgesamt 193 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Engineering & Construction Svcs", der 15,76 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Urban&Civic mit einer Rendite von 10,97 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Die "Engineering & Construction Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,69 Prozent. Auch hier liegt Urban&Civic mit 3,28 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.