Urban&Civic: Augen auf!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Urban&Civic unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Urban&Civic-Aktie notierte am 21.09.2018 mit 304 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unser Analystenteam hat Urban&Civic auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Urban&Civic im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Urban&Civic. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,09 Prozent liegt Urban&Civic 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Engineering & Construction Svcs" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,08. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Urban&Civic-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Urban&Civic-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 351,5 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 15,63 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (304 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Urban&Civic somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.