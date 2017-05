Im Juni 2017 findet in der Region Hall-Wattens eine besonderePremiere statt: Die des 1.Tiroler Pop-, Rock- und Tanzmärchenfür Erwachsene - "König Laurins Rosengarten".Hall (ots) - Der Zuschauer erlebt eine einzigartige undphantastische Zeit- und Weltenreise zwischen Traum und Wirklichkeitmit den Hits von Michael Jackson, Foreigner, Electric LightOrchestra, Phil Collins, Toto, Barclay James Harvest, Billy Joel,Genesis und vielen mehr und entdeckt, was es mit König Laurin, derBergfee Akelei und Dr. Gierschlund sowie Dr. Raffke auf sich hat.Dieses Open Air - Märchen für Erwachsene in drei Akten istinteraktiv; im dritten Akt geht es auf eine verzaubernde kleineWanderung.Zwtl.: Über den InhaltDr. Gierschlund und sein Finanzchef Dr. Raffke sind auf Kosten derÄrmsten zum finanzstärksten Fonds der Welt geworden und versuchenjetzt über Spekulationen ganze Staaten in die Pleite zu treiben.Ihnen zur Seite stehen Gottesbeschwörer, Gierschlünde,Schönheitsapostel, Scharlatane und verrückte Erfinder: die"Stressies". Sie allesamt leben im Reich des Chaos und desUntergangs, der Welt der Begierde und des Abgrunds, des Reichtums undder Macht.Eigentlich geht es den Stressies gut, doch böse Zeitkillervirenrauben ihnen mehr und mehr Zeit, so dass auch ihrÜberlebens(zeit)kampf immer härter wird. Was immer ihnen auch anskurrilen und verrückten Ideen einfällt, die Zeit läuft ihnen davon.Im Kampf mit Zeitlöchern und einem verschwundenen Zeitgeisterfahren sie schließlich ein Geheimnis - das Geheimnis um KönigLaurins Rosengarten...Zwtl.: Über das MärchenProduzent und Regisseur Walter Steidl ist in Tirol bereits bekanntfür sein erfolgreiches "Tiroler Sagen- und Märchenfestival", dasjährlich stattfindet. Mit der neuen Produktion erfüllt er sich einenlang gehegten Traum und ist sich sicher, dass sie beim Publikum fürBegeisterung sorgen wird.Zwtl.: Details zu "König Laurins Rosengarten"Preview: Freitag, 09. Juni 2017, 21 Uhr; Aufführungen am Freitag,07. Juli und Samstag, 08. Juli 2017 um jeweils 21 UhrVeranstaltungsort: Gasthaus Vögelsberg, Wattens - Open AirEintrittspreis: ? 25,- pro Person inkl. einem Getränk Gruppenpreisab 10 Personen ? 20,- pro Person. Voranmeldung dringend empfohlen(begrenzte Zuschaueranzahl) unter [www.maerchenfestival.at ](http://www.maerchenfestival.at)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:TVB Region Hall-WattensNina WielanderPresse+43 5223 45544 32n.wielander@hall-wattens.atwww.hall-wattens.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4051/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuell