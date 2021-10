Uranium Energy Corp. legt Jahresbericht vor, stärkt Bilanz, erweitert das physische Portfolio und startet ESG-Programm

Quelle: IRW Press

Bilanz, physisches Portfolio, ESG und Projektentwicklung (Stand: 26. Oktober 2021):

– 235,4 Mio. $ an Barmitteln und liquiden Mitteln, davon 96,4 Mio. $ in bar, 82,3 Mio. $ in Aktien und 56,7 Mio. $ in physischen Vorräten, womit UEC über eine führende Bilanz im Uransektor verfügt.

