Uranium Energy-Aktie: War das überfällig?

Atomenergie scheint allerorten ein Comeback zu feiern. Frankreich will seine Kapazitäten in den kommenden Jahren deutlich ausbauen und auch die Türkei scheint auf den Geschmack gekommen zu sein. Bisher steht dort noch kein einziges Kernkraftwerk, nach dem Willen von Präsident Erdogan soll sich das aber so schnell wie möglich ändern.

Auch in anderen Ländern wird die Kernkraft neu entdeckt. Schließlich bietet sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung