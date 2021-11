Uranium Energy-Aktie: Kommt jetzt die Kursverdopplung?

Die Aktie des größten Uran-Unternehmens der USA, Uranium Energy, scheint die Kurve nach oben bekommen zu haben. Am Dienstag gewann der an der NYSE Arca gehandelte Anteilsschein 6,59 Prozent hinzu und beendete den Handel mit einem Kurs von 4,37 Dollar. Für den Mittwochshandel stehen die Zeichen ebenfalls auf Kaufen, da die Aktie vorbörslich bereits mit 3,89 Prozent im Plus notiert.

