Uranium Energy Aktie: Folgt nun die Kursexplosion?

Nach dem Corona-Absturz bis auf 0,30 Euro stieg der Aktienkurs innerhalb von nur einem Monat um 275 % und erreichte so ein Zwischenhoch bei 1,15 Euro. Seitdem ging es runter und hoch, bis der Aktienkurs am 21. September einbrach und innerhalb dieses einen Börsentages ganze 18 % an Wert verlor. Anschließend sank der Kurs sogar noch etwas weiter bis auf das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung