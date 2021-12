Uranium Energy-Aktie: Die Erholung wird fortgesetzt

Ausgehend vom Hoch bei 5,78 US-Dollar ging die Aktie von Uranium Energy nach dem 12. November in eine Abwärtsbewegung über. Sie erreichte am 6. Dezember ein Tief bei 3,06 US-Dollar. Es konnte in den vergangenen Tagen zweimal verteidigt werden, weil der Kurs nur noch auf 3,07 bzw. 3,11 US-Dollar nachgab. Den Bullen bietet sich damit die Chance, eine längere Gegenbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



