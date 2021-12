Uranium Energy-Aktie: Diese Chance sollten die Anleger nutzen!

Von Mitte August bis Mitte November war die Uranium Energy-Aktie einer der absoluten Highflyer an den verschiedenen Börsenplätzen. In diesem Zeitraum stiegen die Notierungen ausgehend von Kursen unterhalb der 2,00-Dollar-Marke im Hoch bis auf 5,79 Dollar, schafften also annähernd eine Kursverdreifachung. Doch was hoch geht, muss auch wieder runter kommen. Diese Weisheit hat die Aktie anschließend beherzigt.

