Uranium Energy-Aktie: Die Bullen sind noch lange nicht satt!

Die Uranium Energy-Aktie setzt ihren Höhenflug fort. Anfang November konnte die 4-Dollar-Marke durchbrochen werden. Das hat der Aktie in den vergangenen Tagen noch einmal einen deutlichen Schub gegeben. So hat der Wert seit Monatsbeginn inzwischen mehr als 40 Prozent hinzugewonnen. Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche unter dem Strich gut 23 Prozent zulegen konnte, stehen in der aktuellen Woche nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung