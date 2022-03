Uranium Energy-Aktie: Die Bullen melden sich zurück!

Nach dem Angriff russischer Soldaten auf Europas größtes Atomkraftwerk im südukrainischen Saporischschja gab es am Freitag Schockwellen an den internationalen Börsenplätzen. Die Sorge vor einer möglichen Nuklearkatastrophe versetzte Anleger in Panik und trieb sie aus ihren Aktienpositionen.

Uranium Energy-Aktie hält sich oberhalb des EMA50

Diesem allgemeinen Verkaufsdruck konnte sich auch die Aktie des Uranunternehmens Uranium Energy nicht entziehen. Sie büßte zum Ende der



