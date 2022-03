Uranium Energy-Aktie: Die Bullen meinen es ernst!

Die Uranium Energy-Aktie hat sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine am Donnerstag sehr positiv entwickelt und profitiert dabei von steigenden Rohstoffpreisen. Am Donnerstag gelang dem Papier mit einer langen grünen Kerze und einem Schlusskurs beim Tageshoch der Anstieg über den Dreifachwiderstand bestehend aus Abwärtstrend, 200-Tage-Linie (EMA200) und 50-Tage-Linie (EMA50).

