Uranium Energy-Aktie: Die Aussichten sind weiterhin gut!

Uranium Energy lebt derzeit von einem sehr schönen Anstieg aus der Zeit von Anfang April. Dabei hat der Kurs einen charttechnischen Aufwärtstrend eingeschlagen, der zu einem Plus von mehr als 40 % führte. Zuletzt sind die Notierungen in einen kleinen Seitwärtstrend übergegangen. Dieser erfährt jedoch einige Schwankungen, womit auch die Risiken sich in einer Bandbreite von gut 20 % bewegen.

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.