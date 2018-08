Mainz (ots) -In den USA wird eine alte Uran-Mine wieder eröffnet - zumEntsetzen von Umweltschützern. Die ZDF-Sendung "planet e." zeigt amSonntag, 2. September 2018, 16.30 Uhr, in "Uran - Strahlendes Erbe",wie unterschiedlich Deutschland und die USA mit dem strahlenden Erbedes Kalten Krieges umgehen.Rund um den Grand Canyon liegen die größten Uran-Vorkommen derUSA. Die Trump-Regierung treibt die Wiedereröffnung der Minen voran.Die Ureinwohner schlagen Alarm. Denn sie wissen: Mit den strahlendenAltlasten werden sie Jahrzehnte zu kämpfen haben. Die Mitglieder desIndianerstammes "Havasupai" haben Angst, dass die Mine ihrGrundwasser verseucht.Wie verheerend Uranabbau für Mensch und Natur sein kann - dafürgibt es Beispiele in Deutschland: Die Firma Wismut kämpft seit mehrals 25 Jahren mit dem strahlenden Erbe der DDR. Seit dem Ende desUranbergbaus kurz nach der Wende ist die Wismut GmbH mit derSanierung der ehemaligen Bergwerke im Erzgebirge beschäftigt:Ehemalige Schächte werden geflutet oder mit Beton stabilisiert, diealten Tagebauhalden werden mühsam abgedeckt. Mit regelmäßigenUmwelt-Monitorings müssen die Mitarbeiter überprüfen, ob wirklichkeine Gefahr mehr für Mensch und Natur besteht. Schätzungen zufolgewird die Sanierung noch bis zum Jahr 2045 andauern und insgesamt rundacht Milliarden Euro kosten.https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/https://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell