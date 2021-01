Uran: Diese Angebotslücke sollten Sie kennen!

Man kann darüber streiten, ob Kernkraftwerke eine gute Alternative zur Stromerzeugung in Öl-, Gas- und Kohlekraftwerken sind. Nicht zu bestreiten ist allerdings, dass die aktuell noch in Betrieb befindlichen Meiler und jene, die in den kommenden Jahren ans Netz gehen sollen, auf ein massives Brennstoffproblem zu steuern.

Schon heute werden lediglich Dreiviertel des gesamten Uranbedarfs aus der globalen Minenförderung gedeckt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung