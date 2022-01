Uran-Aktien: Was die Unruhen in Kasachstan bedeuten

Energiepreise explodieren rund um den Globus. Nun kommt es aufgrund hoher Gaspreise zu einem weiteren Exzess. In Kasachstan schlugen Proteste, die ursprünglich eine Reaktion auf stark gestiegene Gaspreise waren, in Gewalt um. Dies könnte am Rohstoffmarkt ein volatiles Nachspiel haben. In Kasachstan befinden sich auch der Sitz des weltgrößten Uran-Produzenten Kazatomprom (WKN: A2N9D5) sowie ein Joint-Venture Projekt von



