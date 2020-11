Upwork Aktie: Das starke Wachstum soll sich fortsetzen!

Das jüngste starke Wachstum auf dem Markt von Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK) werde sich wahrscheinlich fortsetzen, wobei ein Paradigmenwechsel hin zur Arbeit mit Remote-Teams im Gange sei, sagte Stifel in einem Upgrade, das nach dem Gewinnschlag des Unternehmens im dritten Quartal am Mittwoch herausgegeben wurde. Logan Thomas stufte Upwork von Hold auf Buy hoch und hob das Kursziel von 17 auf 31 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung