Upstart Holdings Aktie: Das war heute auf den Märkten los!

In der Mitte des Handels am Donnerstag stieg der Dow um 0,30% auf 33.113,42, während der NASDAQ um 1,35% auf 13.342,40 fiel. Der S&P fiel ebenfalls und sank um 0,49% auf 3.954,63. Die USA haben die höchste Anzahl von Coronavirus-Fällen und Todesfällen in der Welt, insgesamt wurden 29.608.020 Fälle mit etwa 538.090 Todesfällen gemeldet. Brasilien meldete über 11.693.830 COVID-19-Fälle mit 284.770 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung