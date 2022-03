Upstart Holdings-Aktie: Das muss jetzt gelingen!

Die Aktie von Upstart Holdings ist in der vergangenen Woche von der 50-Tage-Linie (EMA50) nach unten abgeprallt und ein weiteres Mal bis zur 100-Dollar-Marke zurückgelaufen. Von hier aus geht es in dieser Woche wieder in nördlicher Richtung. Die 100-Dollar-Marke stellt allein wegen ihrer psychologischen Bedeutung einen wichtigen charttechnischen Support dar. Zusätzliche Kraft bezieht die Unterstützung durch das 78,6 %-Fibonacci-Retracement des langfristigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



