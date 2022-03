Upstart Holdings-Aktie: Wann wird der Teufelskreis durchbrochen?

Die Aktie von Upstart Holdings hat in den letzten Wochen eine starke Volatilität an den Tag gelegt und ist trotz hervorragender Quartalszahlen nicht so richtig vom Fleck gekommen. In einer ersten Reaktion schnellten die Kurse zwar um rund 30 Prozent nach oben, wurden auf Höhe der 200-Tage-Linie (EMA200) aber wieder nach unten abgelenkt.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung