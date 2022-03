Upstart Holdings-Aktie: Starkes Comeback!

Die Aktie von Upstart Holdings hat sich in dieser Woche stark entwickelt. Der Wert eines Anteilsscheins ist im Laufe der Handelswoche kontinuierlich gestiegen und der Zugewinn liegt derzeit bei knapp 27 Prozent. Die Aktie ist in diesem Jahr recht volatil gewesen. Dies spiegelt die angespannte Situation an den Märkten wider. In dieser Woche hat die US-Notenbank einen neuen Bericht über die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung