Upstart Holdings-Aktie: Massenhaft Insiderverkäufe!

Seit Mitte Oktober befinden sich die Aktien der KI-Kreditplattform Upstart Holdings in einem Abwärtstrend. Seither haben sie 70 Prozent an Wert verloren. Mit einem derzeitigen Kurs von 120.50 USD sind sie nun also vom Allzeithoch im Oktober bei 401.49 USD in weite Ferne gerückt.

Schwindet das Vertrauen aus den eigenen Reihen?

Upstart ist eine KI-Kreditplattform, die mit Banken und Kreditgenossenschaften zusammenarbeitet, um Verbraucherkredite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung